Miguel Barrachina vincula el abandono de tierras con los incendios: «Hay un radicalismo ecologista en el Gobierno de Sánchez»

«Hay un radicalismo ecologista en el Gobierno de Pedro Sánchez que efectivamente causa abandono de tierras y, por tanto, favorece la extensión de los incendios». Así se ha pronunciado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, tras el incendio de la Vall d'Uixó, que ha quemado 9.568 hectáreas y aún no ha sido extinguido. Este fuego ha situado de nuevo en el debate el papel de los campos abandonados, la agricultura y la ganadería en la prevención y propagación de los incendios forestales. En este sentido Miguel Barrachina, ha defendido que la presencia de agricultores y ganaderos y el mantenimiento de las tierras cultivadas son claves para frenar su propagación. Además, ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «sacudirse la pereza y ayudar cuanto antes».

Barrachina reclama ayudas estatales por el incendio de la Vall d'Uixó

En una entrevista a Europa Press, el responsable autonómico de Agricultura ha pedido al Ejecutivo central que actúe con rapidez para atender al sector agrario afectado por el fuego de la Vall d'Uixó. Preguntado por la intención del Gobierno de evaluar primero los daños ocasionados por los incendios forestales antes de aprobar posibles ayudas específicas para el campo, Barrachina ha respondido que debería seguir el modelo de la Generalitat valenciana. «Lo que debe hacer es copiarnos a nosotros», ha asegurado.

Barrachina ha recordado que el Gobierno valenciano aprobó el pasado viernes un paquete de ayudas y préstamos bonificados por un importe de 67 millones de euros para la zona afectada por el incendio. Según ha detallado, se contemplan «6.000 euros por hectárea de regadío, 4.000 por hectárea de secano y 15.000 euros para nuestras ganaderías».

Estas cantidades, ha añadido, se suman al seguro agrario, para el que la Generalitat consigna 35 millones de euros.

«El Gobierno de España debe hacer lo mismo, teniendo en cuenta que tiene un presupuesto que nos multiplica por 17 y que este incendio ha sido enormemente grave», ha manifestado.

El conseller ha reclamado además que el Ejecutivo central «no regatee» las ayudas y ha concluido: «El Gobierno de España debe sacudirse la pereza y ayudar cuanto antes».

Agricultores y ganaderos como barrera frente al fuego

Barrachina ha defendido que mantener la actividad económica en las zonas rurales constituye una de las principales herramientas para prevenir y limitar los incendios forestales.

«La presencia de agricultores y de ganaderos en el mundo rural es la herramienta más eficaz para luchar contra los incendios», ha sostenido.

Por este motivo, ha señalado que uno de los objetivos prioritarios del Consell consiste en «recuperar la tierra perdida». Según los datos aportados por el propio conseller, se han recuperado ya más de 300 hectáreas.

También ha explicado que el aprovechamiento de tierras abandonadas figura entre los criterios de la orden de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos. Estas ayudas cuentan con 548 beneficiarios y una inversión de 27,4 millones de euros.

Más ayudas al pastoreo en zonas con riesgo de incendio

El conseller también se ha referido a las peticiones de AVA-Asaja para modificar determinadas políticas agrarias, entre ellas las restricciones al acceso del ganado a los montes.

Barrachina ha destacado que el Consell ha presentado una estrategia de ganadería extensiva con 70 medidas y ha asegurado que las ayudas para el pastoreo en zonas con riesgo de incendio han aumentado un 50%.

«Hacemos tres cosas: eliminar impuestos, suprimir trabas y aumentar las ayudas», ha resumido.

El titular de Agricultura ha citado también la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales para explotaciones agrícolas y unas ayudas que, según ha señalado, permitirán la incorporación al sector de 123 jóvenes en 2026.

A su juicio, las políticas actuales suponen un cambio respecto a la etapa anterior. «Estamos haciendo justo lo contrario de lo que hacía la izquierda en la Comunitat Valenciana, que era perseguir al sector primario», ha afirmado.

«El agua es el antídoto» contra los incendios

Otro de los ejes defendidos por Barrachina para combatir los efectos del calor y reducir el riesgo asociado a los incendios es disponer de más recursos hídricos y mantener los campos cultivados.

«El agua es el antídoto frente a los incendios. El agua y mantener cultivada y regada tu tierra», ha asegurado.

En este contexto, ha vuelto a criticar el recorte del trasvase Tajo-Segura y ha acusado al presidente del Gobierno de querer «obligar a cortar 10 millones de árboles».

Barrachina ha contrapuesto además las propuestas globales contra el cambio climático con las actuaciones que considera necesarias en el territorio.

«Lo que toca es no solo proponer pactos que deben ser mundiales, sino soluciones locales», ha afirmado, antes de reprochar al Gobierno que, a su juicio, no puede «hacerle la vida imposible en lo local al agricultor y hacer propuestas de pacto global o universal».

Barrachina admite el calentamiento pero rechaza las políticas del Gobierno

Preguntado por el negacionismo de Vox y por las declaraciones del síndic de esta formación en Les Corts, José María Llanos, que atribuyó los incendios al «ecologismo radical del fanatismo climático», Barrachina ha marcado diferencias en la forma de expresarlo, aunque ha coincidido en sus críticas hacia determinadas políticas medioambientales.

«Yo tengo otra forma de decirlo, pero es cierto que el ecologismo de salón, que el prohibicionismo, está causando el abandono de nuestros cultivos y de ganaderías», ha señalado.

El conseller sí ha reconocido expresamente la existencia de un calentamiento. «Yo sí creo lógicamente que hay un calentamiento», ha puntualizado.

A partir de ahí, ha defendido que la respuesta debe pasar por «más agua, más infraestructuras hidráulicas» y por recuperar las tierras que han dejado de cultivarse, además de facilitar la actividad de agricultores y ganaderos.

«Más agua y menos prohibiciones»

Barrachina ha insistido finalmente en la necesidad de responder al cambio climático utilizando los recursos disponibles, especialmente ante sus posibles efectos sobre el campo.

Preguntado por episodios como la caída prematura de frutos provocada por el calor o las dificultades para pescar determinadas especies debido a la temperatura del mar, ha defendido que «lo que hay que hacer es combatirlo con los recursos que tenemos».

«Si hay más calor hace falta más agua», ha resumido.

El responsable autonómico de Agricultura ha rechazado igualmente las políticas de «renaturalización», que vincula con el abandono de cultivos y de inversiones hidráulicas.

«Lo que toca hacer es más agua y menos prohibiciones», ha concluido.