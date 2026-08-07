El PSPV-PSOE acusa al PP de dejar que la lista de espera de los centros de día crezca un 31% en Castellón

El PSPV-PSOE denuncia que la lista de espera para acceder a un centro de día para personas mayores sigue creciendo en las comarcas de Castellón y ya alcanza las 1.496 personas. Son 354 más que hace menos de dos años, cuando había 1.142, un aumento de cerca del 31% que los socialistas llevarán a Les Corts para exigir explicaciones al Consell y conocer qué planes tiene para revertir una situación que vinculan a la eliminación, sin ninguna alternativa, del plan Convivint para paliar el déficit de plazas públicas.

La portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista en Les Corts, Silvia Gómez, ha acusado al PP de “dejación de funciones” por “no haber movido un dedo” para ampliar la red pública de centros de día y residencias al mismo ritmo que ha crecido la demanda.

“El PP ha perdido tres años que ahora no se pueden recuperar de un día para otro. Arrastraremos durante mucho tiempo unas listas de espera insoportables porque los centros que no se han proyectado ni construido no aparecerán de la noche a la mañana, menos aún después de años de recortes y de un PP que también rechaza un nuevo sistema de financiación que aportaría miles de millones de euros más a la Comunitat Valenciana para reforzar servicios como la dependencia”, ha afirmado.

Recuperar el plan 'Convivint'

A las 1.496 personas que esperan una plaza en un centro de día se suman otras 1.739 pendientes de una plaza residencial. Ante una lista de espera que supera las 3.200 personas, Gómez reclama recuperar el plan Convivint impulsado por el gobierno de Ximo Puig, que preveía movilizar cerca de 200 millones de euros y un centenar de actuaciones en la provincia. “La mayor parte de aquella planificación se ha perdido y resulta especialmente inadmisible que el único proyecto que Marta Barrachina se ha preocupado de defender sea precisamente el centro de día de su municipio, la Vall d’Alba. Los más de 600.000 castellonenses, vivan donde vivan, tienen el mismo derecho a una atención pública, cercana y de calidad”.

Gómez ha recordado que las dos residencias abiertas esta legislatura, en Sant Mateu y Sant Joan de Moró, fueron proyectadas por el gobierno de Ximo Puig. “El PP ha podido inaugurar lo que encontró en marcha, pero no ha dejado preparada una nueva hornada de proyectos para ampliar la capacidad del sistema porque lo fía todo a la iniciativa privada”, ha criticado.

La diputada ha incidido en que esta falta de planificación es especialmente grave en una provincia con comarcas afectadas por la despoblación y una población cada vez más envejecida. “No podemos obligar a una persona que ha vivido toda la vida en su pueblo a alejarse decenas de kilómetros de su casa y de su familia cuando más necesita sentirlos cerca. Las administraciones no son empresas que deban gastar lo mínimo posible. Deben invertir bien en las personas y garantizar que quienes han trabajado y cotizado toda una vida puedan envejecer con la mejor atención posible y sin tener que abandonar el lugar donde han construido su vida”, ha concluido.