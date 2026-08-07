Radiofrecuencia para los nódulos de tiroides: la nueva técnica que incorpora el Hospital General de Castellón
El Hospital General de Castellón se convierte en el único centro de la provincia en aplicar esta técnica ambulatoria para nódulos benignos de gran tamaño
El Servicio de Endocrinología del Hospital General de Castellón ha incorporado la ablación de tiroides por radiofrecuencia o termoablación, una técnica pionera y mínimamente invasiva que sustituye a la cirugía convencional y evita el ingreso hospitalario en pacientes con nódulos benignos de gran tamaño.
Se trata de una técnica indicada para pacientes con clínica comprensiva por nódulos tiroideos sólidos benignos de gran tamaño, entre 3 y 6 centímetros, que provocan síntomas como dificultad para tragar, ronquera o sensación de ahogo. Frente a la cirugía general, la cual precisa anestesia general y un periodo de hospitalización de al menos un día, esta novedosa intervención se realiza de forma ambulatoria y permite al paciente regresar a su domicilio pocas horas después.
El jefe del Servicio de Endocrinología, el doctor Ángel Merchante, explica que, tras la intervención, “el paciente puede regresar a su domicilio en unas dos o tres horas, tras permanecer en observación en el hospital de día y realizarle una ecografía de control, que evalúa el correcto resultado de la técnica y determina si el paciente puede volver a casa el mismo día”.
La finalidad de la termoablación es reducir el tamaño de los nódulos a través de una necrosis coagulativa. Según el doctor Merchante, “la termoablación logra disminuir el volumen externo de la lesión en torno al 80%, de media, y alivia los síntomas compresivos, lo que mejora la calidad de vida del paciente. Además de evitar la cirugía y la hospitalización, este procedimiento reduce el impacto físico de la intervención y favorece una recuperación mucho más rápida”.
La incorporación de esta técnica beneficiará al año a alrededor de 30 pacientes y permitirá optimizar los recursos y tiempo quirúrgicos, que podrán destinarse a otras intervenciones.
El Servicio de Endocrinología del Hospital General de Castellón es unidad de referencia en técnicas mínimamente invasivas de tiroides, con gran experiencia en la enolización de quistes tiorideos y adenopatías malignas desde 2017.
Con la incorporación de la ablación por radiofrecuencia, el Hospital General de Castellón se convierte en el único centro de la provincia a la vanguardia en esta especialidad, y en uno de los cuatro hospitales valencianos que la han puesto en marcha en los últimos meses, ampliando así la cartera de servicios a la población.
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