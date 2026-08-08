Casas rurales y hoteles llenos en un interior de Castellón que exprimirá el eclipse

Morella y la comarca de Els Ports ultiman los preparativos para recibir a miles de personas con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. La capital de Els Ports ha diseñado un amplio dispositivo especial con diferentes zonas de observación, actividades culturales y un operativo de movilidad para garantizar una experiencia segura y ordenada.

El fenómeno comenzará poco después de las 19.30 horas con el inicio del eclipse parcial y alcanzará su fase de totalidad alrededor de las 20.30 horas, cuando la Luna ocultará completamente el Sol durante un minuto y cuarenta segundos en la comarca de Els Ports, uno de los lugares de España donde más tiempo se prolongará la oscuridad.

Los hoteles de Morella y las casas rurales de la comarca están prácticamente al 100% de ocupación. Y, cuando tienen alguna cancelación de última hora, la habitación liberada se vuelve a reservar en cuestión de minutos. Raúl Valdelvira, del Hotel Rey Don Jaime de Morella, indica a Mediterráneo que "hace dos años, desde 2024, que está lleno para ese día". "Un grupo inglés ocupó todo el hotel", precisa Valdelvira. Mientras, en el Cardenal Ram, Julián Martínez, apunta a que están llenos en el hotel y al 95% en las casas rurales que regentan. "Pero si hay vacantes cancelaciones, al momento se llenan", afirma.

El doble que un día normal

El presidente de Temps d'Interior, Joaquín Deusdad, explica a este diario que "parece la final de algún torneo" y considera que será "un día señalado", pero puntualiza que al final los precios no han sido tan desorbitados como en algún momento se especuló. "Hay demanda, pero no para pagar esa burrada de 3.000 euros que se llegó a decir. Al final, se están pagando unos 300 o 400 euros, el doble que un día normal", explica. Un fenómeno que registran es que la gente reserva y cancela por pura "especulación", pero espera que, con todo, sea "un día positivo".

El Ayuntamiento de Morella ha preparado una programación especial para acompañar el acontecimiento. El paseo de la Alameda contará con hilo musical durante toda la tarde, mientras que en la zona de la escuela infantil una coral ofrecerá un concierto en directo en los instantes previos al inicio del eclipse. Uno de los espacios más exclusivos será el castillo de Morella. La plaza de Armas se convertirá en un privilegiado punto de observación, donde un violinista interpretará música en directo antes del eclipse. El acceso al recinto estará limitado por motivos de aforo y requerirá la compra de una entrada de 7 euros, tanto para vecinos como para visitantes.

Además del castillo, el consistorio ha habilitado diferentes zonas oficiales de observación repartidas por el término municipal. Para acceder a estos espacios extramuros será necesario realizar una reserva previa y gratuita a través de la página web municipal, con el objetivo de controlar la afluencia de público y garantizar una distribución ordenada de los asistentes.

El operativo municipal también incluirá un amplio dispositivo formado por trabajadores del Ayuntamiento y voluntarios, que se encargarán de regular los accesos a masías y fincas privadas, ordenar el estacionamiento de vehículos y evitar colapsos en los caminos rurales durante la llegada y salida de los visitantes. La expectación es tal que diversas agencias de viajes han fletado autobuses desde ciudades como Castelló y Peñíscola para acercar a los aficionados a la astronomía hasta Els Ports, donde la duración de la totalidad alcanzará 1 minuto y 40 segundos, superior a la de la mayor parte de la Comunitat Valenciana.

Una comarca movilizada

El eclipse también movilizará al resto de municipios de la comarca, que han preparado actividades y espacios específicos para disfrutar de un acontecimiento histórico.

En Todolella, el Ayuntamiento ha acondicionado la zona de Sant Cristòfol, uno de los enclaves paisajísticos más destacados del municipio, como espacio para contemplar el eclipse. Además, los restaurantes de la localidad han diseñado menús especiales elaborados con productos típicos de Els Ports para completar la experiencia de los visitantes.

En Cinctorres, el punto oficial de observación será la Creu del Gelat. Desde el Ayuntamiento solicitan a vecinos y visitantes que compartan vehículo para evitar problemas de estacionamiento y recomiendan acceder al lugar antes de las 19.30 horas para facilitar la organización y evitar aglomeraciones.

En Castell de Cabres, el municipio con menor población de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento ha organizado la jornada junto a la asociación 3 de Sardines de València. El programa incluirá una paella popular y la contemplación conjunta del eclipse desde un espacio habilitado para la ocasión.

Por su parte, Ares del Maestrat ha elegido la Mola d’Ares como punto oficial de observación. El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas han preparado este enclave, situado a 1.300 metros de altitud y sin obstáculos en el horizonte, considerado uno de los lugares más privilegiados para seguir el fenómeno.

En Portell de Morella, el consistorio ha organizado una caminata guiada, para la que será necesaria inscripción y reserva previa. Vecinos y visitantes se desplazarán hasta un paraje de los alrededores del municipio desde el que contemplar el momento más esperado del eclipse. Además, Portell contará con un privilegio añadido, ya que será el municipio donde más tiempo se prolongará la totalidad del fenómeno, con 1 minuto y 41 segundos de oscuridad, el mayor registro de toda la Comunitat Valenciana.

Con estas iniciativas, Els Ports aspira a convertirse el próximo 12 de agosto en uno de los principales destinos de España para contemplar un eclipse solar total que no volverá a repetirse con unas condiciones similares en varias décadas.