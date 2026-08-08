Castellón afronta un fin de semana de calor y con riesgo de tormentas fuertes en el interior

Castellón encara un nuevo fin de semana marcado por el calor y el predominio de los cielos despejados, aunque la jornada del sábado estará condicionada por la posibilidad de tormentas localmente fuertes en el interior norte de la provincia. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso amarillo entre las 14.00 y las 21.00 horas en esta zona.

Para este sábado, la previsión apunta a un cielo poco nuboso o despejado en buena parte de Castellón, aunque durante las horas centrales del día crecerá nubosidad de evolución en el interior norte. Será precisamente allí donde, por la tarde, podrán registrarse chubascos acompañados de tormenta, que de manera puntual podrían alcanzar una intensidad fuerte.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y volverán a situarse por encima de los 30 grados en prácticamente toda la provincia. Las máximas rondarán los 34 grados en Xèrica, los 33 en Castelló, Morella y la Vall d'Uixó, los 32 en Benicarló y los 31 en Vilafranca. Las mínimas serán más elevadas en el litoral, con valores de alrededor de 24 grados en Castelló y 25 en Benicarló, mientras que en puntos del interior podrán bajar hasta los 16 grados.

El viento será flojo y de dirección variable durante buena parte de la jornada, aunque por la tarde tenderá a imponerse la componente este, con algunos intervalos de intensidad moderada.

Domingo más estable y sin amenaza de tormentas

La situación cambiará cara al domingo, cuando desaparecerá la inestabilidad y se espera una jornada mucho más tranquila en toda la provincia. La Aemet pronostica cielos poco nubosos o despejados, sin fenómenos significativos.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o experimentarán un ligero descenso, aunque el ambiente continuará siendo plenamente veraniego. Las previsiones sitúan las máximas en torno a los 35 grados en Xèrica, mientras que Castelló y la Vall d'Uixó podrían alcanzar los 34. En Benicarló se esperan unos 33 grados, 32 en Morella y 31 en Vilafranca.

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Las noches también seguirán siendo cálidas especialmente junto al mar, con mínimas que podrían rondar los 25 grados en Castelló y Benicarló. El viento volverá a ser flojo y variable, predominando durante la tarde el sur y sureste, con intervalos de moderado.