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Los accidentes de trabajo aún se cobran cinco víctimas mortales en solo seis meses en Castellón

La provincia contiene la siniestralidad laboral, con 25 casos de media al día, pero aumentan los graves y continúan disparados los letales

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos tras un accidente laboral mortal en Suera, en el mes de mayo.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos tras un accidente laboral mortal en Suera, en el mes de mayo. / MEDITERRÁNEO

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La lacra de los accidentes laborales sigue bien presente en la provincia de Castellón, con cinco víctimas mortales en apenas seis meses a pesar de que se contiene, en global, la siniestralidad.

Así lo refleja la estadística del Ministerio de Trabajo del primer semestre, publicada este viernes, que contabiliza cinco sucesos letales en suelo castellonense en lo que va de año, una cifra aún disparada a pesar de ser un 37,5% inferior, ya que la estadística recogía para estas fechas ocho víctimas mortales.

Mientras, en el conjunto de la Comunitat Valenciana los decesos ascienden hasta los 32 en la primera mitad del 2026 y en todo el territorio nacional se alcanzan las 358 víctimas mortales en accidentes de trabajo.

4.359 casos hasta junio

En cuanto al conjunto de casos, los accidentes siguen en niveles altos, pero no van a más. El territorio castellonense contabiliza cada día una media de 25 siniestros que obligan al trabajador a cogerse la baja, con un total de 4.359 en los primeros seis meses del año. Esta cifra es apenas un 0,75% inferior a los 4.392 casos registrados el mismo periodo del año pasado

.La mejora se produce, fundamentalmente, gracias a un ligero descenso de los accidentes leves, con 4.366 acumulados de enero a junio, lo que implica una caída del 0,87% interanual. En cambio, los sucesos con consecuencias más graves evolucionan al alza, pasando de 18 a 26 en un año, un 44,44% más.

La mayoría de accidentes sigue produciéndose en el lugar de trabajo, ya que 3.901 tienen lugar durante la jornada laboral, es decir, nueve de cada diez. El resto son los llamados siniestros in itinere, que incluye los que ocurren de camino o de regreso del centro de empleo. En lo que va de 2026 estos últimos son 458, apenas el 10,5% del total.

Evolución de los accidentes laborales en Castellón hasta junio

Evolución de los accidentes laborales en Castellón hasta junio / MEDITERRÁNEO

¿Los autónomos nunca se ponen malos? Esta pregunta que suele repetirse en espacios coloquiales también le puede surgir a muchos al observar la estadística. Los trabajadores por cuenta propia apenas sufrieron 199 accidentes en el primer semestre, el 4,56% del total, frente a los 4.160 que corresponden a los trabajadores por cuenta ajena.

Urgen cambiar la normativa

Ante los datos, desde sindicatos como UGT calificaron este viernes de "inaceptable" la situación e instaron a los grupos parlamentarios a aprobar la reforma de la ley de Prevención de Riesgos Laborales para tratar de minimizar los siniestros.

También desde CCOO hablaron de "cifras intolerables" y pidieron modificar la normativa, recordando que "cualquier accidente de trabajo es prevenible", muchas veces con la implantación de "medidas simples y baratas".

Noticias relacionadas y más

Incluso desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) acusan a las administraciones públicas de "dejadez total" a la hora de fomentar una cultura de prevención de riesgos entre el colectivo de trabajadores por cuenta propia.

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