Castellón echa el freno en compraventa de vivienda y rompe con cinco años de subidas

Castellón echa el freno a la compraventa de viviendas con un retroceso de operaciones en el primer semestre y rompe así con una tendencia de subida que se arrastraba durante cinco años consecutivos.

Así se constata en los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan una caída de las transacciones en la provincia del 3,46%, al registrar 6.998 frente a las 7.249 del año pasado. Esto contrasta con las importantes mejoras experimentadas entre 2021 y 2025, siendo este último ejercicio cuando se registró un máximo desde la crisis inmobiliaria del 2008.

Aun así, el mercado inmobiliario de la provincia mantiene su músculo, pues de enero a junio del 2026 registra la segunda mejor cifra de compraventas de la presente década. De hecho, todavía duplica las transacciones del 2016, cuando en los primeros seis meses apenas se vendieron 3.117 inmuebles. Por meses, en junio se vendieron 1.682 viviendas, un 7,88% menos que las 1.826 de mayo.

"Se está agotando"

¿Y cómo se explica el retroceso? "La oferta se está agotando. Hay muy pocas opciones y por eso se venden menos viviendas", sentencia el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu.

La escasa disponibilidad de inmuebles en el mercado llega a un punto que se reducen las operaciones. A ello, el máximo representante del sector añade otros factores como "que el Euríbor ha subido y los bancos están restringiendo un poco más el crédito".

No obstante, Nomdedéu descarta por ahora que el mercado muestre síntomas de agotamiento en la provincia: "Aún hay gente con capacidad para comprar", señala, descartando por lo tanto que este escenario se traduzca a corto plazo en una bajada de los importes que se deben abonar. "Esta tendencia se mantendrá en próximos meses y cada vez habrá menos compraventas", prevé el presidente de Coapi Castellón, quien incide en que sin embargo "los precios reaccionarán tarde, como siempre, y habrá que esperar para una bajada".

Gráfica que muestra la compraventa de viviendas en Castellón. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En estos momentos, el importe medio se sitúa en 1.129 euros por metro cuadrado en el territorio provincial, con un repunte del 5,38%, según el Portal Estadístico del Notariado. Hace apenas una década, dicho precio quedaba en 773 euros. Un incremento que retrasa las operaciones y obliga cada vez a destinar más renta a pagar la hipoteca.

Faltan pisos nuevos

Los datos del INE reflejan que el descenso se concentra en la venta de obra nueva. Castellón está registrando en los últimos años un boom de nuevas promociones, aunque el déficit de vivienda es de tal dimensión que sigue sin cubrir la demanda.

En detalle, entre enero y junio se vendieron 1.187 inmuebles recién construidos, un 21,44% menos que los 1.511 que los que se adquirieron en el mismo periodo del 2025. Contrasta con la evolución del mercado de segunda mano, que sigue subiendo y firma el mejor dato de la década. Las compraventas de viviendas usadas en Castellón fueron 5.811, lo que supone un repunta del 1,27% respecto a las 5.738 del 2025.

La estadística también muestra la parálisis que sufre Castellón en vivienda protegida. Apenas cambiaron de manos 231 inmuebles de este tipo, lo que apenas supone el 3,3% de las transacciones, ni una de cada diez. Esto se suma a los irrisorios datos de visados de nuevas promociones, como recogió en su día este diario.