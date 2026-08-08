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Una empresa de Vila-real hará un rascacielos de 200 metros en Nueva York: no es la única conexión entre las dos ciudades

La compañía emprende su reto más importante en la Gran Manzana tras una década de presencia

El rascacielos estará cerca del Empire State Building de Nueva York.

El rascacielos estará cerca del Empire State Building de Nueva York. / Ángel Colmenares / EFE

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Es poco conocido entre el gran público, pero hay un arquitecto de València que dejó una importante huella en Nueva York. Fue Rafael Guastavino, con raíces familiares en Torreblanca, quien llevó al otro lado del Atlántico un método de construcción revolucionario para la época en esa parte del mundo, a base de bóvedas tabicadas. La antigua estación de metro de City Hall o elementos de la reconocida Grand Central Terminal son obra suya y cuentan como recubrimiento con piezas de cerámica.

La fuente de inspiración para estas construcciones fue uno de los edificios más importantes de Vila-real, la iglesia arciprestal de Sant Jaume. El arquitecto de este templo, José Nadal, era el tatarabuelo de Guastavino. En pleno siglo XXI, una empresa vila-realense marcará su impronta en Manhattan.

AME8185. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 26/12/2019.- Fotografía del 18 de febrero de 2019 donde se aprecia la silueta de los rascacielos de la ciudad de Nueva York (EEUU), desde el distrito de Brooklyn. Nueva York es su perfil, forjado por los rascacielos que la habitan y la redibujan constantemente con cada impulso económico y cada crisis. La fiebre multimillonaria por los &quot;edificios aguja&quot; de Manhattan está delineando ahora una nueva silueta, admirada por unos y aborrecida por otros. EFE/Jorge Fuentelsaz. Panorámica. rascacielos. distrito de Brooklyn

Panorámica de Nueva York, con sus inconfundibles rascacielos. / JORGE FUENTELSAZ / EFE

Proyecto en Manhattan

La compañía Steel Form, que tiene unas tres décadas de trayectoria, ha sido elegida para participar en la puesta en marcha de un rascacielos en la zona más conocida de Nueva York. Tendrá 46 plantas y casi 200 metros de altura, y estará situado "justo enfrente del emblemático Empire State Building", apuntan desde esta firma. Este desarrollo es fruto del acuerdo alcanzado con la promotora Keyah Development, que tiene vínculos con España y cuenta con sedes en Nueva York y Miami. "Steel Form participa como socio principal y ha sido designada como ingeniería estructural del proyecto y adjudicataria de la construcción de la estructura metálica, forjados y sus impresionantes fachadas", añaden.

Estructura de un edificio en construcción en Nueva York.

Estructura de un edificio en construcción en Nueva York. / Mediterráneo

El presidente de la compañía de Vila-real, David Claramonte, y el director de negocios, Borja Raad, destacan la importancia de este acuerdo y el impulso que genera para afrontar proyectos de alta complejidad técnica. Claramonte añade que el objetivo de su empresa es tender "un puente entre España y Nueva York, facilitando el acceso de empresas e inversores españoles a uno de los mercados inmobiliarios más líquidos y competitivos del mundo. Conocemos la forma de trabajar en ambos países y podemos trasladar esa experiencia para generar oportunidades de inversión con seguridad y solvencia".

Salto internacional

Steel Form ya tiene trayectoria en esta zona. Una de sus actuaciones más recientes fue la promoción de seis viviendas en la zona de Freeport, en el estado de Nueva York, donde tiene avanzados los trámites para ampliar el número de viviendas. "También hemos realizado proyectos de remodelación de locales comerciales y restaurantes en varios puntos de Manhattan", expone Raad.

El origen de este salto está en la crisis de la construcción que asoló todo el sector a partir de 2007. Fue una respuesta al agotamiento del mercado inmobiliario español, por lo que esta empresa tuvo que buscar "nuevas oportunidades en uno de los enclaves más exigentes y dinámicos del mundo". Anteriormente habían trabajado en la estructura de empresas y naves industriales de diferentes puntos de Castellón. En la actualidad, Steel Form cuenta con sede en Vila-real y una oficina en la planta 85 del renovado World Trade Center. "Estamos a medio camino entre las dos ciudades, y podemos hacerlo gracias al avance de las comunicaciones", menciona Raad.

Vínculos con Nueva York

Además, hay otro referente de Vila-real en Nueva York. Es la conocida tienda de Porcelanosa en la Quinta Avenida, que ha cumplido más de una década, con sus más de 2.000 metros cuadrados de superficie.

Noticias relacionadas y más

La emblemática tienda en Nueva York de la multinacional vila-realense Porcelanosa.

La emblemática tienda en Nueva York de la multinacional vila-realense Porcelanosa. / Nils Schlebusch

Está considerada uno de los símbolos de la conocida multinacional española. Entre las dos ciudades hay unos 6.000 kilómetros de distancia, pero unos vínculos que las hacen más cercanas de lo que uno pueda imaginar.

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