Mediterráneo busca la mejor foto del eclipse: envíanos la tuya y participa en el concurso

El próximo 12 de agosto, el cielo será protagonista de una de las citas astronómicas más esperadas del año. El eclipse ofrecerá una oportunidad única para levantar la vista, detenerse durante unos minutos y contemplar un fenómeno que promete dejar imágenes para el recuerdo. Desde distintos puntos de Castellón, cientos de personas prepararán sus cámaras y teléfonos móviles para inmortalizar el momento, ya sea desde la playa, la montaña, una terraza o cualquier rincón privilegiado. Y queremos que nuestros lectores sean también los protagonistas de esta jornada tan especial, compartiendo con nosotros su particular mirada del eclipse.

¿Cómo participar?

Por ello, desde el periódico ponemos en marcha una iniciativa para reunir las mejores fotografías del eclipse del próximo miércoles tomadas por nuestros lectores.

Todos aquellos que quieran participar podrán enviarnos sus imágenes a través de WhatsApp al número 680 558 577. Junto a la fotografía será imprescindible indicar el nombre y los apellidos del autor o autora de la imagen.

Con todas las fotografías recibidas, el periódico elaborará una galería de imágenes que se publicará para que nuestros lectores puedan disfrutar de las diferentes perspectivas desde las que se haya vivido el eclipse. De esta forma, todas las personas que nos hagan llegar su fotografía podrán verla publicada en el periódico.

Las 10 mejores, a votación

Pero la iniciativa irá un paso más allá. Entre todas las fotografías recibidas, el diario seleccionará las 10 mejores imágenes, que posteriormente se someterán a una votación abierta entre nuestros lectores. Serán ellos quienes tengan la última palabra y decidan cuál es la mejor fotografía del eclipse.

El autor o autora de la imagen más votada se convertirá además en protagonista de un reportaje especial que publicaremos posteriormente en el periódico. Una oportunidad para conocer la historia que hay detrás de la fotografía: dónde fue tomada, cómo se preparó la captura, cómo vivió aquella jornada, qué sintió en el momento del eclipse y qué hizo posible conseguir la imagen elegida por nuestros lectores.