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Nubarrones literales se ciernen sobre Castellón en la nueva previsión de la Aemet para el eclipse solar: toda la provincia puede verse afectada

La Agencia Estatal de Meteorología reitera su predicción de nubes en todo el este peninsular y manda un aviso preocupante al decir que la visibilidad del fenómeno "puede verse afectada"

El mapa actualizado de la probabilidad de nubosidad por intervalos a las 20.00 horas del día del eclipse.

El mapa actualizado de la probabilidad de nubosidad por intervalos a las 20.00 horas del día del eclipse. / Aemet

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Este sábado, el segundo día de predicciones sobre el día del eclipse solar total de 12 de agosto por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) deja el panorama un poco más nublado si cabe para la provincia de Castellón. Ya en su primera tanda de predicciones, la Aemet apuntaba a que algunas zonas de Castellón podrían presentar nubes bajas que afectarían a la posibilidad de disfrutar el fenómeno.

Pero esta tarde han alertado con un nuevo mapa de que la situación de baja visibilidad podría implicar a toda la provincia. "Este esquema [el que se puede ver bajo este párrafo] muestra las zonas donde es posible que las nubes entorpezcan la visión del eclipse de sol. No significa necesariamente que las nubes estén sobre la zona: en algunos casos podrían estar varios kilómetros al oeste, pero al estar el sol muy bajo lo ocultarían", han indicado desde la Aemet en sus redes sociales este sábado por la tarde.

Mapa de observación del eclipse y presencia de nubes para el 12 de agosto a las 20.00 horas.

Mapa de observación del eclipse y presencia de nubes para el 12 de agosto a las 20.00 horas. / Aemet

La agencia, en otra publicación, también ha insistido en su pronóstico de "nubes en zonas del este peninsular" a las 20.00 horas. Aun así, Castellón parece que lo tiene mejor que el norte peninsular, pues todo el cantábrico parece que puede estar afectado por nubes bajas, que son las que peor visibilidad generan.

Las probabilidades exactas

El único dato para el optimismo es que, en mapas de nubosidad total por intervalos, parece que hay una zona de Castellón que tiene más probabilidades que el resto de vivir un día claro: se trata de todo el tercio norte de la provincia, con Els Ports y el Baix Maestrat con apenas un 20%-30% de probabilidad de nubosidad.

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La Plana Alta, l'Alcalaten, el Alt Maestrat, el Alto Mijares, la Plana Baixa tienen un 40%-50% de posibilidades de que haya nubes a las 20.00 horas (media hora antes del punto álgido del eclipse, lo máximo que afinan los modelos de predicción). La peor perspectiva, cuando todavía faltan días y la previsión puede cambiar en cuestión de horas, quienes más complicado parece que lo tendrían son los habitantes del Alto Palancia. En partes de esa comarca hay un 60%-70% de posibilidad de nubosidad.

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