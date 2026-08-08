Riesgos en la campaña citrícola: la mitad de la superficie está sin asegurar

La nueva campaña citrícola está a punto de comenzar en Castellón. Una temporada que tendrá como momentos de mayor actividad los meses de noviembre y diciembre, cuando se recogerán las variedades más cultivadas en la provincia. Antes de la recolección, el pasado 31 de julio finalizó el plazo para la contratación del seguro de cítricos. Una herramienta que tiene como principales coberturas los riesgos de granizo, helada, viento, incendios, lluvias torrenciales o los estragos de la fauna silvestre sobre las plantaciones.

La campaña pasada estuvo caracterizada en Castellón por los fenómenos meteorológicos adversos, con el pedrisco de julio de 2025 en la comarca de la Plana Baixa como episodio más dañino. A pesar de ello, y de los estragos cada vez más frecuentes del cambio climático, hay un detalle que llama la atención: solo el 51% de la superficie cultivada de cítricos en la Comunitat Valenciana cuenta con un seguro.

Baja cobertura

El porcentaje es llamativo si se tiene en cuenta el precedente del pasado año y si se compara con el grado de cobertura de otros productos. Según detalla Agroseguro en su balance anual, los frutales alcanzaron el 86% en la pasada campaña, los herbáceos extensivos el 77% y variedades como el caqui rozaron el 80%. Incluso las hortalizas al aire libre superaron a la citricultura, con el 58%.

La responsable de servicios de asesoramiento y gestión de La Unió Llauradora, Laura Palacios, menciona que los productores que contratan este seguro "muestran un grado de satisfacción bastante alto", pero remarca que esta mitad de terrenos de naranjas y mandarinas sin cubrir puede venir "por la sensación de riesgo que pueda tener cada agricultor". También se tiene en cuenta que hay familias que cultivan cítricos "pero no son profesionales, y combinan el mantenimiento de estas tierras con otros oficios, por lo que consideran que tener asegurados sus huertos no les sale a cuenta".

Indemnizaciones por granizo

Una situación que contrasta con lo ocurrido el verano pasado en municipios como Nules, Burriana o Moncofa. Según los datos de Agroseguro, en 2025 las indemnizaciones abonadas a los productores de cítricos de Castellón ascendieron a 25,11 millones de euros, con unas declaraciones de siniestro que abarcaron 10.821 hectáreas. Algo más de las que han sido arrasadas por el incendio declarado días atrás en la Vall d'Uixó.

La mayor parte de este importe, con 18,84 millones de euros, se concentró en las consecuencias del granizo, con 8.000 hectáreas afectadas en total. Sobre todo en la fuerte tromba de julio de 2025. "El resto de los siniestros correspondieron a daños por helada, viento, lluvia, inundación o pixat…", detallan.

Comparación anual

Una cifra que contrasta con las indemnizaciones de apenas 2,89 millones de euros abonadas en 2024. Un año atípico y marcado por la sequía. En el ejercicio de 2023 se abonaron 13,43 millones de euros. La mayoría, de nuevo, por el pedrisco. Por todos estos condicionantes, el año pasado se abonó el doble de dinero que en 2023, por lo que es posible que, tras analizar las peticiones en la próxima campaña, haya un aumento de las contrataciones.

Por otro lado, desde el sector agrario se explica que este mecanismo de protección tiene sus luces y sombras. "Con situaciones como incendios hay efectividad, porque en 45 días abonan el dinero, lo cual es mucho más rápido que los mecanismos de ayudas de las administraciones, y en muchos casos pagan más dinero", expone Palacios.

Mejoras pendientes

Pero hay otros aspectos a tener en cuenta a la hora de referirse a los cítricos. El secretario general de La Unió, Carles Peris, expone que hay pago en el caso de granizo que afecte a la fruta, "pero si es en el proceso de cuajado o afecciones que sufra el árbol, no se cuantifica". Algo que puede ocurrir, por ejemplo, si graniza en abril o mayo, cuando todavía no hay fruta creciendo en los naranjos.

Peris concluye que Agroseguro es una buena herramienta, pero podrían adoptarse mejoras para garantizar la tranquilidad del productor.