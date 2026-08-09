Hasta 3.000 euros por ver el eclipse en barco desde el mar en Castellón
Capitanía Marítima recuerda a quienes naveguen para ver el eclipse que extremen la precaución, sobre todo al volver a puerto
Fuentes de Capitanía Marítima de Castellón, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, señalaron hace días que «se podrán utilizar barcos particulares para ver el eclipse desde el mar. La única limitación es la que tiene el certificado de la embarcación según su zona autorizada de navegación». Esta semana recordaron a los usuarios de barcos que hay que extremar las precauciones, sobre todo al regresar de manera ordenada a los puertos tras el eclipse.
Compañías de localidades como Castelló y Peñíscola ofrecen todo tipo de excursiones para escapar de las aglomeraciones en tierra firme. Las más económicas, desde los 40 euros, son para ver el eclipse a bordo de un barco con más gente.
Golondrinas Clavel da a su propuesta el toque especial de contar con el castillo del Papa Luna de fondo. Deporte Náutico Dxt propone «disfrutar de un acontecimiento natural extraordinario sin aglomeraciones, sin calor, ni árboles ni nada que nos impida tener una buena visibilidad».
Hay opciones más exclusivas, como la de Charter Peñíscola, que da la opción de reservar un barco completo desde 400 euros a los 750 euros. El buque escuela Cervantes Saavedra organiza la Travesía Eclipse 360, con el meteorólogo Antonio Pérez, que permitirá observarlo en las Columbretes con precios de 1.360 euros a 3.230 euros.
Extremar las precauciones
En cuanto a las precauciones que se deben tomar, aquí van algunos consejos a tener en cuenta si se va a ver el eclipse desde alta mar:
- Es obligatorio para los barcos mantener la escucha en el canal 16 de VHF y estar atentos a cualquier indicación que se pueda hacer llegar por esta vía.
- Alertan de la reducción progresiva de la luminosidad ambiental y de la posible concentración de barcos en algunas zonas costeras.
- Las embarcaciones no podrán llevar a bordo un número de personas superior al máximo permitido en sus certificados.
- Se aconseja planificar previamente el rumbo, la duración de la navegación y el punto de observación elegido así como consultar la información meteorológica actualizada e informar a familiares o personas de contacto de la zona prevista de navegación y de la hora estimada de regreso.
- Es necesario comprobar previamente el correcto funcionamiento de las luces de navegación y mantenerlas encendidas siempre que las condiciones de visibilidad así lo aconsejen y que los patrones se aseguren de que su embarcación resulte claramente visible para el resto del tráfico marítimo.
- El fondeo habrá de hacerse, en su caso, fuera de canales de navegación, zonas de maniobra portuaria, áreas de fondeo comercial, accesos a puertos y demás zonas donde puedan interferir con el tráfico marítimo.
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