Hasta 3.000 euros por ver el eclipse en barco desde el mar en Castellón

Fuentes de Capitanía Marítima de Castellón, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, señalaron hace días que «se podrán utilizar barcos particulares para ver el eclipse desde el mar. La única limitación es la que tiene el certificado de la embarcación según su zona autorizada de navegación». Esta semana recordaron a los usuarios de barcos que hay que extremar las precauciones, sobre todo al regresar de manera ordenada a los puertos tras el eclipse.

Compañías de localidades como Castelló y Peñíscola ofrecen todo tipo de excursiones para escapar de las aglomeraciones en tierra firme. Las más económicas, desde los 40 euros, son para ver el eclipse a bordo de un barco con más gente.

Golondrinas Clavel da a su propuesta el toque especial de contar con el castillo del Papa Luna de fondo. Deporte Náutico Dxt propone «disfrutar de un acontecimiento natural extraordinario sin aglomeraciones, sin calor, ni árboles ni nada que nos impida tener una buena visibilidad».

Hay opciones más exclusivas, como la de Charter Peñíscola, que da la opción de reservar un barco completo desde 400 euros a los 750 euros. El buque escuela Cervantes Saavedra organiza la Travesía Eclipse 360, con el meteorólogo Antonio Pérez, que permitirá observarlo en las Columbretes con precios de 1.360 euros a 3.230 euros.

Extremar las precauciones

En cuanto a las precauciones que se deben tomar, aquí van algunos consejos a tener en cuenta si se va a ver el eclipse desde alta mar: