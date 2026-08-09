El aeropuerto de Castellón cierra un acuerdo con la escuela de pilotaje belga Skywings para la puesta en marcha de un centro de formación

El aeropuerto de Castellón ha firmado un acuerdo con la escuela de pilotaje belga Skywings Flight Training para la puesta en marcha de un centro de formación en las instalaciones.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado su satisfacción con el acuerdo alcanzado, “ya que la incorporación de una nueva escuela de formación contribuirá a aumentar la actividad operativa del aeropuerto, generará un impacto económico positivo en el territorio y favorecerá la creación de nuevos empleos relacionados con la actividad aeroportuaria”.

Asimismo, ha señalado que esta iniciativa “potenciará el posicionamiento del aeropuerto de Castellón en el sector aeronáutico, al convertirse en referencia para futuros pilotos y profesionales de la aviación”.

En este sentido, la directora general de Aerocas ha destacado que Skywings “es una de las principales empresas de formación de pilotos de Bélgica, como demuestra que tiene encomendado el adiestramiento de los pilotos de Brussels Airlines, la aerolínea de bandera del país”. Además, está asociada a la European Flight Academy, la escuela de vuelo del grupo Lufthansa.

Por su parte, el codirector de Skywings Dominique Van Den Heuvel ha manifestado que la llegada de la compañía a Castellón responde a las condiciones meteorológicas ventajosas de la zona y a que el aeropuerto “ofrece un entorno operativo profesional con infraestructuras modernas, espacio aéreo controlado y una amplia variedad de escenarios de entrenamiento que se asemejan estrechamente a los que se encuentran en la aviación comercial”.

Skywings dispone de cuatro aeronaves Diamond DA40 permanentemente basadas en Castellón. A lo largo del año, unos 60 estudiantes belgas de pilotaje realizan su formación práctica en el aeropuerto.

La compañía destaca el impacto positivo en el territorio, ya que las estancias prolongadas de alumnos e instructores “contribuyen a la economía local a través del alojamiento, la hostelería, el comercio minorista y otros servicios, creando una relación mutuamente beneficiosa entre la escuela de vuelo y la provincia de Castellón”.