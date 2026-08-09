Alerta naranja en Castellón: fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas este lunes
Aemet alerta de precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en el interior de la provincia, donde las tormentas podrán dejar granizo grande y rachas de viento muy fuertes.
Castellón afrontará este lunes 10 de agosto una jornada marcada por la inestabilidad, con avisos naranja y amarillo activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante la previsión de lluvias y tormentas que podrán alcanzar una intensidad importante durante la tarde.
El nivel más elevado, el aviso naranja, afectará tanto al interior norte como al interior sur de la provincia. Aemet prevé en estas zonas precipitaciones que podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.
Especial atención requerirán las tormentas, ya que en las comarcas del interior existe la posibilidad de que vayan acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas de viento muy fuertes. La situación podría ser especialmente adversa en el interior sur de Castellón, donde los chubascos y tormentas pueden llegar a ser localmente fuertes o muy fuertes.
En el litoral norte y sur de la provincia el aviso será de nivel amarillo, también por lluvias y tormentas. En este caso, las precipitaciones podrán alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las tormentas podrán ir acompañadas igualmente de granizo y rachas de viento muy fuertes.
Todos estos avisos meteorológicos entrarán en vigor a las 14.00 horas del lunes y permanecerán activos hasta las 21.59 horas.
Las tormentas ganarán fuerza por la tarde
La predicción de Aemet para este lunes contempla inicialmente intervalos de nubes bajas en el litoral y el prelitoral, especialmente durante las primeras horas del día. Sin embargo, a partir del mediodía aumentará la nubosidad de evolución diurna y el cielo quedará más cubierto en buena parte de la provincia.
Será entonces cuando aumente la probabilidad de chubascos y tormentas en el interior y en el sur de Castellón, con los fenómenos más intensos previstos durante la tarde.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso. El viento será flojo y de dirección variable durante las primeras y últimas horas del día, tendiendo a componente este durante las horas centrales.
La combinación de lluvias torrenciales en cortos periodos de tiempo, tormentas, posible granizo y fuertes rachas de viento obliga así a mantener especial atención a la evolución meteorológica durante la tarde del lunes, principalmente en las zonas del interior de Castellón.
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