Castelló adjudica a Civicons las obras de reforma de la Tenencia Alcaldía Sur

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta misma semana el contrato de las obras para la reforma de la Tenencia Alcaldía Sur a la mercantil Civicons Construcciones Públicas, S.L. La adjudicación asciende a 496.281,08 euros, más 104.219,02 euros en concepto de IVA y se contempla un plazo de ejecución de seis meses.

Cabe recordar que se trata de una actuación prioritaria para el gobierno municipal, que fue presentada en mayo a los vecinos y vecinas residentes en la zona por la propia alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco. Esta presentación se llevó a cabo frente a la Tenencia Alcaldía del distrito Sur en el marco de la iniciativa Castellón Barrio a Barrio que recorre los distintos distritos de la ciudad, con el fin de acercar la gestión del gobierno a la ciudadanía.

Para la alcaldesa, Begoña Carrasco, “esta actuación responde a una necesidad, largamente demandada de los trabajadores municipales, que verán ahora atendida. Esta obra pretende mejorar sus condiciones laborales, adaptándose a las necesidades actuales lo que repercutirá, sin duda, en un mejor servicio a la ciudadanía”.

Y añade: “Lo principal y prioritario es que se verá una clara mejora a la hora de dignificar la atención que se presta desde los Servicios Sociales de base a las personas vulnerables. Queremos seguir siendo una administración cercana y útil para los vecinos y vecinas”.

Atención individualizada y bajo estrictos criterios de accesibilidad

El nuevo espacio interior contará con circuitos independientes para las zonas de administración y dirección. Asimismo, se accederá al área profesional y de intervención, que incluirá hasta 6 zonas de atención individualizada con distintos niveles de privacidad, 2 salas multidisciplinares y una sala polivalente multifuncional.

La reforma integral del edificio, tras 71 años, generará una superficie construida total de 403,10 m² bajo estrictos criterios de accesibilidad. Unas nuevas dependencias que dispondrán de un único acceso principal, un itinerario totalmente accesible y una planta baja con una distribución flexible para albergar distintos usos”.

Las instalaciones estarán dotadas de un lucernario central para garantizar ventilación y abundante iluminación natural, sistemas de climatización, nuevas redes de agua, saneamiento, así como mobiliario adaptado y accesible.

En el proyecto se ha tenido en cuenta la creación de espacios abiertos, como esas salas multifuncionales, tanto los despachos como la sala polivalente, o espacios más privados, con salas de atención individualizada, que hacen falta especialmente en los servicios sociales. Y dos aseos totalmente adaptados, distribuidos por sexos, además de dos aseos de uso general.

El resultado será unas dependencias municipales más modernas y ajustadas a las necesidades actuales con espacios más funcionales y accesibles.

‘Castellón Barrio a Barrio’ vuelve tras el verano

La iniciativa impulsada por el gobierno municipal y bautizada con el nombre ‘Castellón Barrio a Barrio’ se retomará tras el verano. Hasta ahora ha llegado al distrito Sur y al Grao. El objetivo de la misma es acercar la gestión municipal a la ciudadanía y fomentar una relación más directa entre el Ayuntamiento y los vecinos de los seis distritos de la ciudad. Según ha explicado la alcaldesa Begoña Carrasco, “el objetivo es que los castellonenses puedan implicarse de forma más activa en las decisiones municipales y sentir una administración más próxima, porque esta iniciativa está basada en la escucha activa y la participación ciudadana”.