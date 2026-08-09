Castellón ya está lista para ensamblar la seguridad con el ocio el día del eclipse

Faltan apenas tres días para el eclipse. La previsión del tiempo, por el momento, es positiva de cara a poder disfrutar de este fenómeno astronómico histórico en Castellón. Todos los preparativos que se tenían que trazar por la magnitud de la cita ya están hechos por parte de las autoridades.

La Generalitat informó hace días de que el dispositivo para el eclipse solar de este próximo miércoles, 12 de agosto, se gestionará desde los dos Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) que habrá en la Comunitat. Uno de ellos estará en el Consorcio Provincial de Castellón, en Castelló, pues este rincón del Mediterráneo será uno de los lugares más privilegiados para disfrutar del eclipse y se espera una movilización masiva, incluso con mucha gente de fuera de la provincia, lo que obliga a multiplicar los esfuerzos. El otro Cecopi se establecerá en l’Eliana (Valencia).

El dispositivo de Castelló sextuplica en capacidad de asistencia prevista al de València

En Castelló también se establecerá un puesto de mando preventivo para reaccionar ante cualquier incidencia. Este despliegue entre las administraciones estatal, autonómica y local incluye la activación del Plan de Actuación Horizontal, herramienta que por cierto ya se utilizó a finales del mes pasado cuando se declaró el grave incendio de la Vall d’Uixó, que afectó a 9.568 hectáreas en la Serra d’Espadà.

Así, en este plan de emergencia similar al del incendio se activará primero la Situación 0, a las 0.00 horas del lunes. Luego, se elevará a Situación 2 a las 23.59 del martes, para afrontar con garantías de seguridad un hito que hace más de un siglo que no se vivía.

Castelló, una prioridad

La fortuna de Castellón por poder vivir así este eclipse total es directamente proporcional a la atención que ha decidido fijar la Generalitat. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha incidido en que Castelló está en el punto de mira de su departamento por su elevado aforo. Sus playas concentran más del 70% de la capacidad total de puntos oficiales, con 60.000 personas. Habrá también otros tres puntos oficiales del dispositivo:Benassal, Onda y Peñíscola, tres localidades que se han volcado con el eclipse.

Para poner en contexto el diferente impacto del eclipse entre Castelló y València, la capital autonómica tiene 10.000 personas de límite de aforo, seis veces menos que la capital de la Plana, a pesar de que la diferencia de población entre ambas está muy decantada hacia el cap i casal.

Hay propuestas para todos los gustos en los municipios, tanto en la costa como en el interior

El conseller Valderrama también recordó que el miércoles se declarará desde las 00.00 horas el nivel 3 de preemergencia (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, lo que implica, entre otras medidas, tanto la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través en terreno forestal como el cierre de los parques naturales de la Tinença de Benifassà, Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espadà, así como del Monumento Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres.

Peligro ante incendios

Aun con el trauma encima y solo un par de semanas después del grave incendio de la Vall d’Uixó, además de los últimos fuegos de este viernes, Valderrama remarcó de cara al eclipse la importancia de respetar las prohibiciones de usar fuego en zonas forestales.

La concentración de personas en puntos naturales para observar el eclipse solar ha llevado a la Generalitat a subrayar este peligro de incendios. Cualquier colilla, botella de vidrio o descuido puede servir también para iniciar un incendio, aunque sea de forma no intencionada. La parte sanitaria del dispositivo también se reforzará con 13 unidades del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat. Además, se ampliará el horario de otras 9 dotaciones.

Los pueblos, movilizados

Y mientras tanto, la movilización en decenas de pueblos y ciudades de la provincia de Castellón ya es total. Quien más y quien menos ha presentado sus planes para que sus vecinos y los turistas disfruten del eclipse. Desde los planes de seguridad especiales en cada localidad hasta la distribución de gafas homologadas gratuitas, pasando por actividades culturales.

El reparto de gafas homologadas en Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Onda, con su propuesta de ver el eclipse desde el Castillo de las 300 Torres, u Orpesa, que tendrá una orquesta justo después del eclipse, son algunos de los planes. En el interior, puntos de visionado ideales como Benassal o Morella también lo tienen todo listo. Y, por supuesto, Castelló, con una amplia programación ubicada en el Grau, entre el Planetario, el Pinar y la playa del Gurugú, que a buen seguro atrae a miles de personas.

La ocupación hotelera también se prevé total. Desde Ashotur, su presidente ejecutivo, Luis Martí, habla incluso de un «lleno histórico» en la provincia durante la próxima semana por este fenómeno astronómico. Esta disparada demanda se nota también en los precios. Las tarifas medias para esa noche experimentan un encarecimiento del 25%, según Ashotur. Pero hay casos extremos: hay que desembolsar 1.500 euros en un caso concreto en Alcossebre. Los precios más económicos oscilan entre los 400 y 500 euros.