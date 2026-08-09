Contratos laborales a extranjeros: Castellón se sitúa entre las provincias que más crecen

Los datos actualizados del paro y de la afiliación a la Seguridad Social marcan, mes tras mes, el pulso del mercado laboral. La época de verano suele ir acompañada de un descenso del desempleo y un aumento en el número de cotizantes, pero julio ha sido atípico. En Castellón ha habido 501 nuevos demandantes de empleo y, también, un nuevo récord histórico de afiliados, que rebasa la cifra de los 270.000 por primera vez.

Un fenómeno que no solo se produce por la incorporación de nuevos empleados a los puestos temporales del periodo estival, sino que también se da por el efecto del proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes. La demostración de este hecho hay que buscarla en las cifras de contratos. En julio se firmaron 18.357 nuevos contratos en total, de los que 6.541 fueron de extranjeros. Esto es más de la tercera parte del total.

Contratación extranjera

La tendencia se ha dado de manera generalizada en toda España, pero en Castellón se ha producido de una manera más acentuada. Según las cifras aportadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las contrataciones a este colectivo en el último mes crecieron un 7,67%. Es la 14ª provincia con un mayor incremento de todo el país. Un dato que contrasta con la media nacional, ya que las contrataciones a personal extranjero bajaron un 1% durante el mismo periodo.

Del total de contratos de julio, el 35,65% ha procedido de gente venida de fuera de nuestras fronteras. Por comarcas, esta situación oscila entre el 40,93% en la comarca del Baix Maestrat, que a su vez concentra la mayor parte de la actividad turística de la provincia, y el 23,39% del Alto Mijares, con 41 incorporaciones de población migrante de un total de 173, según las cifras detalladas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora). También son llamativos los números de la Plana Alta, con un 36,88% del total, o del Alto Palancia, con el 36,49%.

Evolución por comarcas

Si se hace la comparación sobre julio de 2025, la evolución en la contratación a extranjeros es notable. La comarca de Els Ports apenas crece un 2%, al pasar de 45 a 46 nuevas altas. En cambio, en el Alto Mijares la evolución ha sido de 20 a 41 personas, con lo que se duplica la cifra. En las zonas más pobladas de la provincia, la Plana Alta pasa de 2.572 a 3.650 contratos (+30%), la Plana Baixa amplía de 1.185 a 1.491 (+26%), y en el Baix Maestrat se pasa de 882 a 1.278 contrataciones (+45%).

Con todos estos datos, ya hay quien señala que el proceso de regularización ha aflorado trabajadores que no podían optar a un contrato en regla al no tener regularizada su situación legal en nuestro país. Desde el Ministerio de Trabajo, en cambio, se señala que todavía es pronto para marcar una tendencia clara.

Alta temporalidad

El verano está asociado a una elevada temporalidad laboral, de modo que deberán pasar unos meses para comprobar si estas nuevas incorporaciones de personal extranjero se consolidan o si, en cambio, se producirá un incremento más acusado del paro en la recta final del año.

Si se observan los datos de afiliación de julio, se comprueba que de las nuevas incorporaciones en la provincia, 2.850 son temporales a tiempo completo y 1.495 son temporales a tiempo parcial. En cambio, los indefinidos a jornada completa solo crecieron en este periodo en 629 personas.