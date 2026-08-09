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Mejora un poco la previsión meteorológica en Castellón para el día del eclipse: baja la probabilidad de nubes en general

A falta de tres días, no hay zonas de la provincia que presenten más del 50% de posibilidad de nubosidad

Los eclipses que vienen.

Los eclipses que vienen. / Kmy Ros / KMY ROS

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

La nueva previsión de este domingo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el día del eclipse, a falta de tres jornadas para este fenómeno meteorológico, mantiene las dudas sobre las posibilidades de nubosidad, pero mejora un poco las perspectivas en algunas partes de la provincia.

Mapa que refleja la posibilidad de nubes bajas y nubes altas.

Mapa que refleja la posibilidad de nubes bajas y nubes altas. / Aemet

Existen probabilidades de nubes bajas, las peores para la visibilidad, en el Els Ports, a las 20.00 horas (media hora antes del eclipse solar total). En el Baix Maestrat, puede que haya nubes altas, que no son tan perjudiciales para el disfrute del fenómeno.

50% de posibilidades de nubes

El resto de la provincia no tiene previsión de ningún tipo de nubes bajas: parece que el panorama luce mejor en el resto de comarcas, que tienen no obstante un 50% de posibilidades de intervalos nubosos, igual que ayer, si bien el Alto Palancia mejora un poco sus previsiones.

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Se asoman eso sí posibilidades de nubes altas y bajas sobre las islas Columbretes, donde una expedición tiene previsto acudir a presenciar el eclipse, ofertando camarotes hasta por 3.000 euros.

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