El bienestar y el vino, protagonistas
Proyectan un resort exclusivo en el Baix Maestrat: hotel, 300 viviendas, centro de bienestar y viñedos
Los promotores abren la fase de interlocución institucional y financiación y prevén una inversión de 85 millones de euros
La comarca castellonense del Baix Maestrat centra todas las miradas para acoger un nuevo macroproyecto de un resort de lujo que incluirá 300 viviendas de construcción industrializada, un alojamiento de alto nivel y un centro de bienestar.
La firma Urbanix y la Asociación Valenciana de Construcción Modular (AVCM) se encuentran detrás de este proyecto, cuya ubicación exacta se dará a conocer en los próximos meses, según señalan a este diario. No obstante, una bodega ya existente jugará un papel clave en el proyecto, ejerciendo como socio local y formando parte de la estructura del mismo.
15 millones ya comprometidos
Los promotores confirman que ya han abierto la fase de interlocución institucional y de financiación del proyecto. La inversión estimada prevista asciende a 85 millones, de los 15 ya estarían comprometidos: 10 procedentes de dos fondos de inversión y 5 canalizados a través de un vehículo de inversión encabezado por el propio CEO de la empresa y presidente de la entidad, Javier Murguía.
La operación busca incorporar socios tanto nacionales como internacionales y contará con el asesoramiento de Devesa Abogados. En la planificación sostienen que se tratará de evitar la imagen de una urbanización convencional, apostando por un modelo bioclimático e adaptado al paisaje del entorno.
Construcción modular
El desarrollo del complejo se plantea como una construcción modular, por fases, aunque por ahora no se concretan plazos para su finalización. En total, de recabar finalmente los permisos y la financiación necesaria, se construirían hasta 300 viviendas que pretenden acoger a profesionales desplazados, trabajadores del complejo, nómadas digitales, séniors activos, jóvenes y familias, tanto para su compra como incorporando para ello el planteamiento del flex living, un concepto de alquiler que se adapta a las distintas necesidades.
También se creará un alojamiento con estancias vinculadas a la naturaleza, el descanso y la experiencias enológicas. Justo el vino tendrá un gran protagonismo, con la intención incluso de potenciar una alianza del sector. No faltará, siempre según los promotores, un centro de bienestar y spa, orientado a la longevidad, con programas personalizados de nutrición, descanso y recuperación. Incluso se prevé la construcción de una infraestructura energética integrada en el resort que combine la tecnología fotovoltaica y eólica de entre 20 y 65 hectáreas, dependiendo del desarrollo final. No falta tampoco un helipuerto privado. La iniciativa calcula que generará 180 puestos de trabajo.
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