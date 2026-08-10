Castellón exhibe músculo en reservas hídricas y esquiva la sequía pese al calor: así están los embalses

Una ola de calor sucede a otra, el campo realiza más jornadas de riego y no hay lluvias a la vista. Castellón, aun así, logra exhibir músculo en las reservas hídricas y esquiva la amenaza del fantasma de la sequía que se sucede año tras año en verano, sobre todo tras el grave episodio vivido en el 2024.

La última actualización del estado de los embalses permite hablar de una situación de «normalidad», tal y como confirman desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Los pantanos, a nivel provincial, se encuentran al 52,97% de capacidad,. casi seis puntos por encima de la media de la década al arranque del mes de agosto, que es del 47,28%.

No tan húmedo como el 2025

El escenario actual resulta ligeramente menos favorable que el del 2025, un año especialmente húmedo con una precipitación media acumulada en la demarcación de 523 litros por metro cuadrado. Entonces las reservas en agosto quedaron al 59,41%.

En cambio, la situación resulta mucho más favorable que la del verano del 2024, cuando se alcanzaron «niveles críticos» que obligaron a imponer medidas para gestionar el agua e incluso realizar despesques. Para hacerse a una idea, el embalse de María Cristina se encontraba al 1,96% de capacidad y ahora está al 39,07%, por encima de su media.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del estado de los embalses en Castellón.

Siguiendo con los embalses, este agosto del 2026, Arenós (51,42%) también se encuentra por encima de su valor medio. Por su parte, algo por debajo, quedan Sitjar (55,07%) y Regajo (52,44%).

Sin alerta

Otro indicador que invita al optimismo, que no al derroche, es el umbral de los escenarios de sequía y escasez de la CHJ, ambos en niveles de normalidad en toda la provincia de Castellón.

«Estamos en la media de la última década, con los niveles un poco más bajos que el año pasado, pero sin estar en peligro», analiza el presidente de la Comunidad de Regantes de Vila-real y experto en la materia, Pascual Broch, quien incide en la situación de «normalidad» en las reservas hídricas a pesar de la excepcionalidad que se vive en el sector agrario, con jornadas extraordinarias de riego.

Precisamente desde el campo dicen que la solvencia en los embalses invita a una «relativa tranquilidad». «De momento no tenemos miedo a restricciones como en otras ocasiones», sostiene el secretario general de la Unió, Carles Peris, quien indica que «sin agua suficiente, una campaña como la de este año hubiera sido muy problemática, porque el árbol tiene una mayor demanda de agua debido a las altas temperaturas y no se la hubiéramos podido dar».

Seguirán las salidas

«De cara a las próximas semanas hay que tener en cuenta que nos encontramos en plena campaña de riego, por lo que es normal que continúen produciéndose salidas de agua desde los embalses», prevén desde la CHJ, fiando la evolución de cara a próximos meses a la climatología y las lluvias.

En este sentido, Broch habla de un «cambio de ciclo en las precipitaciones», que ahora se concentran en los meses de septiembre y octubre, con episodios de gran intensidad como las danas, que de concentrarse en la costa complica que se alimenten las reservas hídricas y así guardar agua para el verano siguiente.