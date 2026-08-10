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Directo eclipse solar en Castellón: última hora, restricciones, lugares para verlo y todas las novedades
Castellón se prepara para una jornada excepcional este miércoles, que iremos siguiendo con toda la información y las novedades que se conozcan antes y durante el fenómeno
Castellón cuenta ya las horas para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años. Durante las últimas semanas se han multiplicado los preparativos, las recomendaciones y las consultas sobre los mejores lugares para seguir un fenómeno que atraerá la atención de vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía. En este directo iremos incorporando todas las novedades, avisos, restricciones y datos de interés que se conozcan de cara al eclipse y durante la propia jornada del miércoles.
Envía tu mejor foto del eclipse y participa en el concurso
Mediterráneo quiere convertir el eclipse de este miércoles en un recuerdo colectivo y anima a sus lectores a enviar sus mejores fotografías de cómo viven el fenómeno. Las imágenes podrán remitirse por WhatsApp al 680 558 577, acompañadas del nombre y apellidos del autor o autora. El periódico publicará las fotografías recibidas en una galería y seleccionará las 10 mejores para una votación abierta entre los lectores. Quien consiga la imagen más votada protagonizará además un reportaje especial para contar la historia que hay detrás de la fotografía.
Fede Navarro
Por qué el eclipse del 12 de agosto será un acontecimiento histórico en Castellón
Será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El anterior se produjo en 1912. En 1959 también pudo verse uno desde España, pero únicamente desde una parte de Canarias.
Aunque se producen eclipses solares todos los años en distintos puntos del planeta, la totalidad solo puede observarse desde la estrecha zona por la que pasa la sombra más oscura de la Luna. Por eso lo extraordinario no es únicamente que haya un eclipse, sino que su recorrido atraviese directamente Castellón.
¿Qué tipo de nubes complicarían la visibilidad del eclipse de sol y cuáles resultarían más "inofensivas" para la observación del fenómeno?
El próximo miércoles, la sombra del primer eclipse total de sol en más de un siglo en España la Península Ibérica y convertirá durante unos instantes el cielo en el escenario de uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Sabemos que este fenómeno ocurrirá sí o sí. Pero también sabemos que, para poder contemplarlo habrá que estar muy pendientes de las condiciones del cielo. Sobre todo, de la presencia de nubes durante los momentos clave del eclipse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está publicando informes diarios para estimar el riesgo de nubosidad durante los instantes claves de este fenómeno y, por ahora, apunta a la posibilidad de cielos cubiertos en regiones del área cantábrica y partes de Galicia, así como de "intervalos de nubosidad de evolución" en el tercio oriental peninsular y montañas del norte. ¿Pero qué tipo de nubes deberían preocuparnos más? ¿Cuáles impedirían realmente la visión del eclipse? ¿Y cuáles resultarían inofensivas para la observación del fenómeno?
La DGT alerta de posibles retenciones tras el eclipse solar
Tráfico advierte de que el regreso desde los puntos de observación puede concentrar numerosos vehículos y provocar retenciones. Recomienda, si es posible, permanecer un tiempo en el lugar antes de iniciar la vuelta.
Fede Navarro
El eclipse de 2026 en Castellón ya tiene mapa: ojo porque no se verá bien desde cualquier punto
El eclipse alcanzará su punto máximo en Castellón a las 20.31 horas, con el Sol muy bajo, prácticamente en el límite de la puesta. Esto implica que no bastará con tener un cielo limpio, sino que será imprescindible contar con una vista despejada hacia el oeste. Sin embargo, más allá de la calidad del cielo, habrá un factor decisivo para disfrutar del fenómeno: el horizonte.
La app de Castellón que te ayuda a elegir dónde vivir el eclipse
Castellón ultima los preparativos para el eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto de 2026, un fenómeno excepcional que será visible desde parte de España y cuya franja de totalidad alcanza la mitad norte de la Comunitat Valenciana. Con motivo de esta cita, la aplicación castellonense Recién Abierto ha lanzado la campaña “Eclipse total · Castellón 2026”, que reúne puntos de observación, actividades y ubicaciones relacionadas con el fenómeno en la provincia.
Noelia Martínez
El top 10 de los miradores no oficiales para ver el eclipse en Castellón
La Generalitat ha habilitado cuatro puntos oficiales de observación, con visibilidad asegurada, aparcamiento, servicios y aforo limitado: Castelló, Peñíscola, Onda y Benassal. A ellos se suman las recomendaciones planteadas por ayuntamientos y asociaciones en municipios como Morella, Ares o Burriana.
Javier Ortí
Un morellano irá con cuatro telescopios a Burgos para ver el eclipse sin perder detalle
Rafael Ruiz es de Morella, fotógrafo y apasionado de la astronomía, y ya está en Cuzcurrita de Juarros (Burgos) para captar, con sus cámaras y telescopios, este hecho singular. Lleva ya unos días allí para estudiar sobre el terreno cuál será el lugar más adecuado desde el que fotografiar el fenómeno.
¿Por qué no en Morella? "Burgos está dentro de la franja de totalidad y muy cerca de la línea de centralidad", explica. La meteorología es otro de los elementos fundamentales. "Estadísticamente, en esta época del año no suele haber nubosidad en esta zona", señala.
Eclipse histórico en Castellón: puntos prohibidos para verlos y consejos sanitarios
Ya queda poco para un acontecimiento histórico. Un eclipse total de sol que, sobre las 20.30 horas, se podrá ver desde toda la provincia. Eso sí, no vale cualquier sitio. Además de tener controlados aquellos puntos desde los que haya visibilidad, hay algunas zonas que estarán cortadas al paso, con el fin de garantizar unas determinadas condiciones de seguridad.
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