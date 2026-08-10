Directo eclipse solar en Castellón: última hora, restricciones, lugares para verlo y todas las novedades

Por qué el eclipse del 12 de agosto será un acontecimiento histórico en Castellón

Será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El anterior se produjo en 1912. En 1959 también pudo verse uno desde España, pero únicamente desde una parte de Canarias.

Aunque se producen eclipses solares todos los años en distintos puntos del planeta, la totalidad solo puede observarse desde la estrecha zona por la que pasa la sombra más oscura de la Luna. Por eso lo extraordinario no es únicamente que haya un eclipse, sino que su recorrido atraviese directamente Castellón.

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