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Directo eclipse solar en Castellón: última hora, restricciones, lugares para verlo y todas las novedades

Castellón se prepara para una jornada excepcional este miércoles, que iremos siguiendo con toda la información y las novedades que se conozcan antes y durante el fenómeno

Vídeo: el astrónomo Enrique Aparicio explica los fenómenos que se podrán observar durante el eclipse en Castellón

Vídeo: el astrónomo Enrique Aparicio explica los fenómenos que se podrán observar durante el eclipse en Castellón

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Fede Navarro

Adrián Bachero

Castellón cuenta ya las horas para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años. Durante las últimas semanas se han multiplicado los preparativos, las recomendaciones y las consultas sobre los mejores lugares para seguir un fenómeno que atraerá la atención de vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía. En este directo iremos incorporando todas las novedades, avisos, restricciones y datos de interés que se conozcan de cara al eclipse y durante la propia jornada del miércoles.

Envía tu mejor foto del eclipse y participa en el concurso

Mediterráneo quiere convertir el eclipse de este miércoles en un recuerdo colectivo y anima a sus lectores a enviar sus mejores fotografías de cómo viven el fenómeno. Las imágenes podrán remitirse por WhatsApp al 680 558 577, acompañadas del nombre y apellidos del autor o autora. El periódico publicará las fotografías recibidas en una galería y seleccionará las 10 mejores para una votación abierta entre los lectores. Quien consiga la imagen más votada protagonizará además un reportaje especial para contar la historia que hay detrás de la fotografía.

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