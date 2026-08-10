Un dron descubre lo que los bañistas no vieron en la playa del Gurugú de Castellón

El litoral de Castellón volvió a dejar el pasado mes de julio una imagen llamativa. La perspectiva aérea de los drones permite observar zonas del mar que desde la arena o desde el propio agua pueden pasar completamente desapercibidas.

Un grupo de delfines fue avistado el pasado 19 de julio en aguas próximas a la playa del Gurugú, según la información facilitada por Dronearia, responsable de la grabación.

Las imágenes fueron captadas durante una de sus operativas de vigilancia y apoyo al servicio de socorrismo. En el vídeo se observa a varios ejemplares desplazándose cerca de la costa y pasando relativamente cerca de algunos bañistas, que aparentemente no llegan a percatarse de la presencia de los cetáceos.

Un espectáculo que pasa inadvertido

Desde la vista cenital del dron pueden distinguirse con claridad las siluetas de los animales bajo el agua y alguno de sus movimientos cerca de la superficie.

La escena resulta especialmente llamativa porque los bañistas continúan en el agua ajenos al paso de los delfines, disfrutando sin saberlo de un particular espectáculo a poca distancia.

Aunque este tipo de imágenes llaman la atención, la presencia de delfines en aguas de Castellón no es algo completamente extraño. De hecho, a principios de julio ya se difundieron imágenes de varios ejemplares en el entorno del Port de Castelló, donde también pudieron ser grabados dentro de las instalaciones portuarias.

PortCastelló

Observarlos sin interferir

Los delfines son animales salvajes y, aunque el vídeo del Gurugú no muestra ninguna situación de agresividad ni incidente con los bañistas, se recomienda no intentar acercarse, tocarlos o alimentarlos si se produce un encuentro.

Dronearia explica que la visión aérea de sus dispositivos permite ampliar la zona de observación durante las tareas de vigilancia y, al mismo tiempo, detectar fauna marina y seguir sus movimientos sin necesidad de aproximarse a ella.

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Las imágenes del avistamiento del Gurugú han sido cedidas para su difusión por Dronearia (@dronearia).