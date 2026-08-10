Eclipse histórico en Castellón: puntos prohibidos para verlos y consejos sanitarios

Ya queda poco para un acontecimiento histórico. Un eclipse total de sol que, sobre las 20.30 horas, se podrá ver desde toda la provincia. Eso sí, no vale cualquier sitio. Además de tener controlados aquellos puntos desde los que haya visibilidad, hay algunas zonas que estarán cortadas al paso, con el fin de garantizar unas determinadas condiciones de seguridad.

El lunes se celebró una reunión de coordinación del dispositivo de prevención establecido entre la Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno en la Comunitat. Una de las medidas más relevantes es el cierre completo de todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana, lo que abarca espacios como el Desert de les Palmes, la Serra d'Espadà, el Penyagolosa, la Tinença de Benifassà, el Prat de Cabanes-Torreblanca, Illes Columbretes, la Serra d'Irta y parte de la Serra Calderona.

Riesgo máximo de incendios

Se ha establecido el nivel 3, riesgo máximo, del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para el 12 de agosto, de modo que se prohíbe circular por las pistas y caminos forestales de los parques naturales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, y también se cierran al público sus centros de interpretación.

Se exceptúa, no obstante, de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

Restricciones de paso

También se podrá permitir el paso si hay reserva previa para una actividad o alojamiento, todo ello con la finalidad de facilitar la localización de personas ante cualquier emergencia. La declaración del nivel máximo de riesgo de incendios supone igualmente la activación durante el día del eclipse de una serie de restricciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, entre las que se incluye la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través.

Un ejemplo es el de Sant Mateu, donde se ha establecido la prohibición de circular y estacionar a partir del cruce del camino de la Roca Roja, y habrá vigilancia por parte de los servicios municipales y un dron para impedir la afluencia a este paraje natural.

Protección visual

Además, la Conselleria de Sanitat envió el lunes por la mañana un SMS a la ciudadanía para recordar una serie de consejos, relacionados especialmente con la protección de la salud visual. "Mirar el eclipse sin las gafas ISO 12312-2 daña la vista", recordó.

Además, el departamento autonómico insiste en comprobar que las gafas y filtros "estén en perfectas condiciones", y recuerda que no se pueden usar gafas de sol, cristales ahumados o métodos no homologados.