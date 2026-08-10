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Fiebre por el sushi en Castellón: un nuevo 'buffet' fija su fecha de apertura

La capital de la Plana suma un nuevo establecimiento especializado en cocina asiática

Acceso al nuevo restaurante de cocina asiática.

Acceso al nuevo restaurante de cocina asiática. / MEDITERRÁNEO

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Iván Checa

Iván Checa

Castelló

La provincia de Castellón continúa inmersa en la fiebre por la cocina asiática y, en especial, por el sushi. Los hosteleros, conscientes de ello, siguen apostando por la apertura de este tipo de establecimientos y ahora han escogido a la capital de la Plana para levantar la persiana de un nuevo restaurante.

El parque comercial y de ocio Estepark de Castelló ampliará en breve su oferta gastronómica después de completar la remodelación del local que quedó libre en su día en la primera planta. Allí, como ya recogió este diario, se instalará Chihiro Sushi, restaurante especializado en la cocina asiática que funcionará bajo el formato de buffet libre, con una oferta de más de 200 platos y un precio fijo que variará según el servicio.

Últimos retoques

Los responsables del establecimiento han confirmado que levantarán la persiana este mismo miércoles, 12 de agosto, coincidiendo precisamente con la tan esperada jornada del eclipse solar. De hecho, este lunes todavía se encontraban realizando los últimos retoques al espacio de cara a su inminente apertura. Además, han puesto en marcha un proceso de selección de personal para incorporar a camareros a su plantilla de forma inmediata.

Nuevo establecimiento de restauración en Estepark.

Nuevo establecimiento de restauración en Estepark. / MEDITERRÁNEO

Así, Estepark sigue creciendo después de incluir a su abanico de negocios comercios como Action, centrado en productos de todo tipo a bajo precio, y ampliar también su oferta de ocio.

Noticias relacionadas y más

Este estreno se suma a las últimas confirmaciones, como la apertura de MUMU en septiembre en el local del Mesón Navarro de la plaza Tetuán de la capital de la Plana, otro negocio que centrará su oferta en el formato buffet e incluirá sushi. Este otro local llegará impulsado por un grupo de empresarios chinos y no es el único caso. En los últimos meses se han sucedido las aperturas de establecimientos con una oferta similar en distintos puntos de la provincia como Onda o Vila-real.

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