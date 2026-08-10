José Mª Puig, de la Casa de Banys l'Avellà de Catí, ante el incendio: "Te sientes responsable de la gente. Es la semana de más trabajo del año"

La Casa de Banys l’Avellà de Catí es un referente del turismo rural de la provincia y vive estos días su época de mayor actividad del año. Ubicada a cinco kilómetros del núcleo urbano, todos los que se encontraban allí, al igual que los vecinos, tuvieron que evacuar este domingo ante la orden de las autoridades por el incendio forestal declarado en Tírig. "Lo vivimos con preocupación. Te sientes responsable de la gente que hay aquí", explicó a este diario su propietario, José María Puig, quien abandonó el lugar el último "y con muchas cosas sin recoger" debido al precipitado desalojo.

El establecimiento vive durante este mes su pico de actividad: "Es la época de más trabajo de todo el año", añadió Puig, si bien tanto él como su equipo pudieron respirar aliviados este lunes después de conocer la noticia de que podían regresar y retomar la actividad con normalidad ante la evolución favorable de la extinción del fuego por parte de los servicios de emergencia, que incluso se dio por estabilizado. De hecho, no tardaron en lanzar un mensaje a sus huéspedes de que todas sus instalaciones se encuentran en perfecto estado y seguirán funcionando con normalidad.

Completos para el eclipse

«Estábamos completos para el eclipse, además que el 13 y 14 empiezan las fiestas patronales, por lo que tenemos muchas reservas de grupos y familias para comidas», comentó el propietario de la Casa de Banys, que cuenta tanto con alojamiento como con restaurante y spa. De hecho, incluso ofrece un menú especial para poder contemplar el fenómeno astronómico histórico y después acompañarlo con la mejor gastronomía.

A ello se sumaba la preocupación de que "gran parte de la demanda que tenemos es gente que viene de fuera y ha tenido que coger un avión para llegar aquí", por lo que pesaba todavía más no poder darles servicio debido a las consecuencias de la emergencia. Entre ellos, como detalla el responsable del establecimiento, se encuentran personas de Dinamarca, Reino Unido y Polonia.

Puig destacó además la labor de los servicios de emergencia y también la información que les fue trasladando la Guardia Civil para poder tomar cualquier decisión ante la evolución del incendio, como ocurrió con el momento del desalojo, que por suerte concluyó ya este lunes y la localidad puede retomar su normalidad, eso sí todavía con el susto por todo lo ocurrido.