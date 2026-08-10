El mercado de fincas rústicas de Castellón acelera por el auge de compras y herencias

Las herencias de fincas rústicas se dispararon en Castellón durante mayo, con 317 transmisiones, lo que supone un incremento mensual del 51% respecto a las 210 contabilizadas en abril. En términos interanuales, el crecimiento fue más moderado, pero también significativo: un 11,2% más que en mayo de 2025, cuando se registraron 285 operaciones.

El dinamismo en el mercado de terrenos se notó también en las transacciones, según los últimos datos difundidos por la consultora Cocampo, a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, resaltaron que «la compraventa continuó como la principal vía de transmisión de terrenos rústicos en la provincia. Durante mayo se formalizaron 430 operaciones de compraventa, frente a las 351 del mes anterior, lo que representa una subida mensual del 22,5%. La comparación con mayo del 2025, un año atrás, cuando hubo 349 compraventas, arroja un aumento todavía mayor, del 23,2%».

Gráfico que muestra la evolución de operaciones de fincas rústicas en Castellón. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

En conjunto, compras y herencias sumaron 747 operaciones: casi el 80% de las 947 fincas rústicas que cambiaron de manos en Castellón durante mayo. Las 200 operaciones restantes, aproximadamente el 21% del total, correspondieron a permutas, donaciones y otros títulos de adquisición.

Entre los factores que pueden explicar esta evolución están el relevo generacional, debido al envejecimiento de los propietarios; el creciente interés por las fincas rústica de recreo, con un plus; y una demanda atraída por terrenos situados en provincias costeras.

174.000 euros con extras: qué elementos incrementan el valor

Cocampo cuenta en su oferta de propiedades rústicas a la venta en Castellón con 429 que, en este caso, tienen un precio medio de 173.669 euros -casi 174.000 euros, redondeando- y una superficie media de nueve hectáreas. El valor medio se sitúa así en 19.297 euros por hectárea, aunque esta cifra puede variar considerablemente según concretan, «en base a la ubicación, el uso del suelo, la disponibilidad de agua, los cultivos o las construcciones incluidas».

La cifra Las fincas rústicas a la venta en la plataforma Cocampo se sitúan en 19.297 euros por hectárea. Su precio varía según ubicación y servicios.

Las cifras reflejan, por tanto, una aceleración de las transmisiones de fincas rústicas durante mayo, impulsada especialmente por el fuerte repunte mensual de las herencias, aunque la compraventa mantiene el mayor peso dentro del mercado provincial. La Comunitat se situó entre las de mayor actividad en España, con 2.246 compraventas de fincas rústicas, un 8,9% más interanual. Solo Castilla y León, con 2.497, y Andalucía, con 2.378, la superaron.