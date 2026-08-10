Un morellano irá con cuatro telescopios a Burgos para ver el eclipse sin perder detalle

Rafael Ruiz es de Morella, fotógrafo y apasionado de la astronomía, y ya está en Cuzcurrita de Juarros (Burgos) para captar, con sus cámaras y telescopios, este hecho singular. Lleva ya unos días allí para estudiar sobre el terreno cuál será el lugar más adecuado desde el que fotografiar el fenómeno.

¿Por qué no en Morella? "Burgos está dentro de la franja de totalidad y muy cerca de la línea de centralidad", explica. La meteorología es otro de los elementos fundamentales. "Estadísticamente, en esta época del año no suele haber nubosidad en esta zona", señala. Además, al estar en un lugar más occidental dentro de la península, permite que el sol se encuentre más elevado sobre el horizonte durante el eclipse. "Habrá menos probabilidad de elementos que puedan dificultar la observación, como puede ser la calima", apunta.

Planificación previa

Ruiz recomienda a quienes quieran observar el eclipse que hagan también una planificación previa y busquen lugares elevados y con el horizonte despejado, con respeto a las restricciones. Llegará al momento de la totalidad con un importante despliegue técnico. Llevará cuatro telescopios, además de varias cámaras que ha programado de manera autónoma para que trabajen durante las diferentes fases. "Trataré de captar fenómenos que solo es posible observar durante la totalidad de un eclipse, por eso es tan importante este momento", menciona.

La preparación del equipo también ha requerido un importante trabajo previo. Cada telescopio estará equipado con un filtro homologado durante la fase de parcialidad, momento en el que alguna parte del disco solar todavía es visible.

Preparación del equipo

Cuando el sol se tape del todo, Ruiz contará con la ayuda de la Sociedad Astronómica de Castellón para el diseño y elaboración de una pieza específica impresa en 3D que permitirá retirar los filtros fácilmente en el momento adecuado. De esta forma, los telescopios estarán preparados para captar los fenómenos que aparecen durante la totalidad sin necesidad de realizar una manipulación manual en ese instante.

Junto a la elección del lugar y la preparación del equipo, Ruiz pone el acento en la seguridad. Su recomendación es clara: cada persona debe disponer de sus propias gafas de eclipse homologadas, que deben utilizarse durante toda la fase de parcialidad, mientras alguna parte del disco solar permanezca visible. "Solo debemos quitarnos las gafas durante la totalidad", expone. Solo cuando se produzca la oscuridad absoluta será posible observar el fenómeno directamente. Con la reaparición de la luz solar será imprescindible volver a utilizar la protección de las gafas.

Fotografía de lo invisible

Mientras miles de personas se preparan para mirar al cielo, Rafael Ruiz lleva varios días mirando hacia él de una manera diferente. Desde Burgos estudia el terreno, analiza el horizonte, prepara los equipos y espera el momento preciso. Su reto será convertir unos pocos minutos en imágenes capaces de mostrar fenómenos que solo se producen durante el escaso tiempo de la totalidad.

Un trabajo que encaja perfectamente con su nombre en redes sociales, bajo el que comparte su pasión: Fotografía de lo invisible.