El top 10 de los miradores no oficiales para ver el eclipse en Castellón

Castellón será uno de los territorios privilegiados de España para disfrutar del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Durante alrededor de un minuto y medio, la Luna ocultará completamente el disco solar en buena parte de la provincia, un fenómeno excepcional que coincidirá además con la puesta de Sol y que convertirá el paisaje castellonense en uno de los escenarios más espectaculares de Europa para vivir este acontecimiento astronómico.

La Generalitat ha habilitado cuatro puntos oficiales de observación, con visibilidad asegurada, aparcamiento, servicios y aforo limitado: Castelló, Peñíscola, Onda y Benassal. A ellos se suman las recomendaciones planteadas por ayuntamientos y asociaciones en municipios como Morella, Ares o Burriana.

«Por precaución ante el riesgo de incendios, la lista pública excluye los miradores situados en terreno forestal»

¿Dónde se podrá ver mejor el eclipse?

Con todo, muchas personas todavía no saben desde dónde contemplarán concretamente el fenómeno. ¿Dónde se podrá ver mejor, dejando a un lado los emplazamientos oficiales? La respuesta llega de la mano de TresEclipses, una aplicación web desarrollada por el informático y físico mallorquín Javier García.

La herramienta dedica un apartado específico a la provincia de Castellón, incluida en la franja desde la que podrá contemplarse el 100% del eclipse. Su selección, que puede consultarse en la infografía adjunta, reúne los diez miradores y localidades con mejores condiciones de observación, a partir de un complejo modelo matemático que combina cálculos astronómicos con modelos digitales del terreno.

Javier García. / Mediterráneo

"La elección de los miradores no es por su fama o por ser altos. Se rige por cálculos de visualización pero no detecta si son accesibles"

Una web con mapas y vídeo-secuencias

La herramienta no solo genera mapas interactivos del recorrido del eclipse, sino que también permite simular el horizonte real desde cualquier ubicación, calcular la duración de la totalidad, conocer la posición exacta del Sol y comprobar si una montaña, una loma o cualquier elevación del terreno podría impedir la visión del fenómeno.

Su clasificación se ha elaborado mediante un algoritmo objetivo que puntúa cada emplazamiento entre 0 y 100 según la calidad prevista de la observación.

"Los miradores no se han escogido manualmente por su fama o simplemente por ser los más altos", explica Javier García. "Se parte de miradores catalogados en fuentes geográficas públicas como OpenStreetMap y se evalúan todos los puntos de la provincia mediante el mismo modelo. Para cada coordenada se calcula la geometría local del eclipse —magnitud, duración de la totalidad, hora y posición del Sol— y se reconstruye el horizonte mediante un modelo digital del terreno", añade.

García ha logrado estimar con precisión si el relieve ocultará el Sol durante la totalidad o durante alguna de las fases parciales. "El resultado es una puntuación que combina la calidad astronómica del eclipse con su visibilidad sobre el terreno", señala.

Los diez mejores miradores de Castellón

Recreación de la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra durante un eclipse solar. / Mediterráneo

El análisis sitúa en primer lugar a Roquetes del Puig del Rei, en Morella, a 975 metros de altitud y con 88 puntos. Muy cerca aparecen el Mirador de Ares del Maestrat, a 1.192 metros y con 87 puntos, y el Mirador del Maestrat Interior-Sant Joan Nepomucé, en la Serratella, con 86.

El listado continúa con el Mirador del Cinglet, en Culla, a 1.112 metros y con 85 puntos; el Mirador de les Roques de la Solaneta, en la Serratella, a 746 metros y con 84; y El Bassal de Vilafamés, a 341 metros y con 80 puntos.

Listado según la app. / Mediterráneo

También aparecen el Mirador de l’Església de la Pobleta d’Alcolea, en el término de Morella, a 973 metros y con 79 puntos; el poblado íbero de Puig de la Misericòrdia, en Vinaròs, a 149 metros y con 76; el Mirador del Castell de Vistabella, a 1.251 metros y con 75; y el Mirador del río San Miguel con el mar, entre Alcalà de Xivert y Torreblanca, situado a solo cuatro metros de altitud y con 74 puntos.

La clasificación demuestra que no todos los mejores emplazamientos se encuentran en la alta montaña. De hecho, uno de los diez primeros está prácticamente al nivel del mar. Aquí puedes consultar la aplicación TresEclipses on line.

Las restricciones deberán consultarse

"El listado público excluye expresamente los miradores identificados como terreno forestal, mientras que las posibles restricciones de acceso, cierres de caminos o limitaciones establecidas por las administraciones deberán consultarse en cada momento con los ayuntamientos y los servicios de Emergencias", advierte el desarrollador.

La propia web recuerda que los puntos publicados no evalúan aspectos como la accesibilidad, la capacidad de aparcamiento, la cobertura de comunicaciones o la idoneidad del lugar para recibir a un elevado número de visitantes.

Aun así, la herramienta se ha convertido en una referencia para miles de aficionados a la astronomía y la fotografía que ya preparan una cita histórica. Castellón reunirá unas condiciones privilegiadas para contemplar imágenes difíciles de repetir durante generaciones.

Más altitud, más horizonte

La presencia de tantos puntos elevados entre los recomendados no es casual, aunque el modelo no concede puntos únicamente por la altitud.

"En la provincia de Castellón la totalidad se producirá aproximadamente a las 20.30 horas, cuando el Sol apenas estará a unos cinco grados sobre el horizonte oeste-noroeste. A esa altura angular, incluso una pequeña montaña puede ocultarlo completamente", explica García.

Por ello, disponer de un frente despejado resulta determinante. La principal ventaja de ganar altura es contar con un horizonte más amplio y aumentar el margen entre el Sol y el perfil de las montañas. Esto ayuda a evitar que la totalidad quede escondida y permite seguir durante más tiempo las fases parciales antes y después del eclipse.

Desde cotas próximas a los 1.000 metros de altitud, el horizonte geométrico desciende aproximadamente un grado, lo que puede traducirse en tiempo adicional de observación cerca de la puesta de Sol, siempre que no exista otra sierra delante.

Con todo, el físico recuerda que la meteorología será decisiva. "En altura suele haber menos bruma y algo menos de atmósfera que atravesar, aunque el estado del cielo ese día será mucho más determinante que la altitud".