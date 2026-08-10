Las tormentas descargan hasta 30 litros en la comarca de Els Ports

Las tormentas de verano han dejado este lunes por la tarde precipitaciones desiguales en distintos puntos del interior de la provincia de Castellón, con registros que se acercan a los 30 litros por metro cuadrado en algunos municipios de Els Ports. Los datos de las estaciones de Avamet reflejan la irregularidad de unas tormentas que han estado acompañadas de un intenso aparato eléctrico.

La mayor precipitación de las registradas en la comarca se ha producido en la Mata de Morella, con 29,8 litros por metro cuadrado, seguida de Portell de Morella, con 25,6 litros, y Todolella, donde se han contabilizado 25 litros. En Forcall, la lluvia acumulada ha alcanzado los 14 litros por metro cuadrado.

Aparato eléctrico

La tormenta también ha dejado un importante espectáculo eléctrico en Morella, con numerosos rayos y truenos visibles y audibles durante la tarde. Sin embargo, la precipitación ha sido prácticamente inapreciable en la capital de la comarca de Els Ports.

En Catí, uno de los puntos donde el agua era especialmente esperada debido al incendio forestal que ha afectado durante los últimos días al término municipal, la lluvia ha sido muy escasa: apenas 0,5 litros por metro cuadrado. El dato contrasta con las cantidades recogidas a pocos kilómetros y supone, por tanto, un alivio muy limitado para un territorio afectado por el fuego, que desde el mediodía está estabilizado.

Se había decretado la alerta naranja meteorológica. / Javier Ortí

Aviso naranja

La llegada de las tormentas se producía después de que Aemet activara para este lunes un aviso naranja en el interior de Castellón por lluvias intensas, tormentas, granizo y fuertes rachas de viento.

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Precisamente, las precipitaciones tenían especial importancia en el entorno del incendio de Tírig y Catí, que desde el viernes afecta a centenares de hectáreas.