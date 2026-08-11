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Aemet actualiza la previsión para el eclipse en Castellón: "incertidumbre" por las nubes
La provincia vivirá un día de mucho calor y con riesgo de incendio extremo
Castellón activa la cuenta atrás para el histórico eclipse solar total que vivirá este miércoles, 12 de agosto, y por ello toca estar pendiente de la previsión meteorológica con tal de asegurar la observación de este fenómeno único.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este martes la previsión para el momento del eclipse en el conjunto de la Comunitat Valenciana. El organismo estatal, en general, asegura que se esperan cielos pocos nubosos o con nubes altas en ese momento en la autonomía.
Internor norte de la provincia
La incertidumbre, en este momento, se centra en de las nubes que por la tarde se desarrollarán en sierras del interior norte de Castellón y norte de Alicante que pueden dejar algún chubasco o tormenta dispersa.
Los restos de las nubes altas pueden cubrir el cielo en zonas del norte de la provincia de Castellón en el momento del fenómeno astronómico. Sin embargo, desde la Aemet precisan que, como el sol estará tan bajo en el horizonte, es posible que en zonas con nubes altas se pueda ver el eclipse con un horizonte despejado.
Máximas de hasta 36 grados
El día será cálido una vez más, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y los 34 grados en el litoral, mientras que llegarán a superar los 36 grados en puntos del interior, como en Atzeneta del Maestrat.
Los índices de radiación solar serán muy altos, por lo que será necesario protegerse. También será extremo el riesgo de incendio, en especial en el interior de Castellón, por lo que cabe extremar todas las precauciones.
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