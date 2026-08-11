Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto en ColombiaCoca de tomateDirecto: Eclipse en CastellónViviendas ultracarasSantiago Segura en BenicàssimGasolinera más barata
instagramlinkedin

El tiempo

Aemet actualiza la previsión para el eclipse en Castellón: "incertidumbre" por las nubes

La provincia vivirá un día de mucho calor y con riesgo de incendio extremo

El tiempo | Previsión para el miércoles en Castellón

El tiempo | Previsión para el miércoles en Castellón

Medi TV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Castellón activa la cuenta atrás para el histórico eclipse solar total que vivirá este miércoles, 12 de agosto, y por ello toca estar pendiente de la previsión meteorológica con tal de asegurar la observación de este fenómeno único.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este martes la previsión para el momento del eclipse en el conjunto de la Comunitat Valenciana. El organismo estatal, en general, asegura que se esperan cielos pocos nubosos o con nubes altas en ese momento en la autonomía.

Internor norte de la provincia

La incertidumbre, en este momento, se centra en de las nubes que por la tarde se desarrollarán en sierras del interior norte de Castellón y norte de Alicante que pueden dejar algún chubasco o tormenta dispersa.

Los restos de las nubes altas pueden cubrir el cielo en zonas del norte de la provincia de Castellón en el momento del fenómeno astronómico. Sin embargo, desde la Aemet precisan que, como el sol estará tan bajo en el horizonte, es posible que en zonas con nubes altas se pueda ver el eclipse con un horizonte despejado.

Máximas de hasta 36 grados

El día será cálido una vez más, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y los 34 grados en el litoral, mientras que llegarán a superar los 36 grados en puntos del interior, como en Atzeneta del Maestrat.

Noticias relacionadas y más

Los índices de radiación solar serán muy altos, por lo que será necesario protegerse. También será extremo el riesgo de incendio, en especial en el interior de Castellón, por lo que cabe extremar todas las precauciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva
  2. Alerta naranja en Castellón: fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas este lunes
  3. El top 10 de los miradores no oficiales para ver el eclipse en Castellón
  4. Proyectan un resort exclusivo en el Baix Maestrat: hotel, 300 viviendas, centro de bienestar y viñedos
  5. La Aemet lanza su primera previsión para el día del eclipse en Castellón: 'Nubes en zonas del este peninsular
  6. La gasolinera más barata de España está en Castellón: hasta 24 euros de diferencia entre estaciones
  7. Cuando el parany se convierte en cortafuegos frente al incendio de la Serra d'Espadà
  8. El aeropuerto de Castellón adjudica su 'megacontrato' de seguridad: vigilancia y control de equipajes por 2,4 millones de euros

Ya no son noches tropicales: cómo sobrevivir a las noches tórridas de Castellón

Ya no son noches tropicales: cómo sobrevivir a las noches tórridas de Castellón

El yate de lujo que ha atracado en Castellón: qué hace el ‘Eternal Spark’ en el puerto

El yate de lujo que ha atracado en Castellón: qué hace el ‘Eternal Spark’ en el puerto

Aemet actualiza la previsión para el eclipse en Castellón: "incertidumbre" por las nubes

Aemet actualiza la previsión para el eclipse en Castellón: "incertidumbre" por las nubes

La Diputación de Castellón reactiva su respuesta rápida ante catástrofes con ayudas para Tírig y Catí por el incendio

La Diputación de Castellón reactiva su respuesta rápida ante catástrofes con ayudas para Tírig y Catí por el incendio

Viviendas sociales en Castellón: el dinero destinado por la Generalitat para su reparación

Viviendas sociales en Castellón: el dinero destinado por la Generalitat para su reparación

La preocupación de los colombianos en Castellón por el terremoto: "La mayoría son de las zonas más afectadas"

La preocupación de los colombianos en Castellón por el terremoto: "La mayoría son de las zonas más afectadas"

Una vez acabado el eclipse, ¿qué hago con las gafas?

Una vez acabado el eclipse, ¿qué hago con las gafas?

¿Cuántas viviendas ultracaras hay en Castellón? Son casi las mismas que en Asturias, y hay sorpresas en su ubicación

¿Cuántas viviendas ultracaras hay en Castellón? Son casi las mismas que en Asturias, y hay sorpresas en su ubicación
Tracking Pixel Contents