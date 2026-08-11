Alarma en el campo por la proliferación de garrapatas

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) ha encendido la "alarma por la presencia sin precedentes de garrapatas en el medio rural, que está multiplicando el número de atenciones en ambulatorios por picaduras y se está convirtiendo en un grave problema de salud pública". La organización menciona que los datos facilitados por la Conselleria de Sanitat, "tras una solicitud formal", mostraron que la categoría de garrapatas e insectos de este tipo "se elevó un 7,8% en 2025 respecto al año anterior", y calculan que este aumento llevará a "una incidencia récord nunca antes vista que no dejará de aumentar si no se toman medidas drásticas".

El responsable de esta organización agraria en la Plana Baixa, Roberto Vicent, explica que "ya llevamos varios años con este problema y ahora prácticamente todos los días van personas a los ambulatorios para que les quiten las garrapatas de la piel. Sobre todo a partir de la primavera, no es extraño sentarse en un bancal y sacudirse alguna garrapata antes de que se agarre". Los agricultores incluso advierten de los problemas sanitarios que causan a los perros que les acompañan a los campos.

Campos abandonados

Desde AVA atribuyen esta expansión a "la acumulación de maleza en los campos abandonados y los barrancos, donde encuentran refugio estos insectos, y la superpoblación de fauna salvaje". Por estos motivos, exigen a las administraciones "la puesta en marcha de actuaciones, en materia agraria y medioambiental, que contribuyan a reducir la vegetación y la fauna salvaje en la que residen y se transportan las garrapatas hasta morder a personas y mascotas".

En cuanto a los campos abandonados, proponen una serie de actuaciones para la recuperación de estos terrenos, como una ley que incentive el alquiler o la venta, así como promover medidas "para obligar a tener estas parcelas limpias de maleza para evitar los graves efectos negativos que tienen sobre las parcelas colindantes cultivadas en la propagación de incendios, plagas y garrapatas". Respecto a la fauna salvaje, AVA insta a reforzar los controles de las poblaciones de jabalíes, conejos y otras especies silvestres.