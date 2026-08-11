Un evento único
De cazar auroras en Islandia a eclipses en Castellón: la provincia se convierte en un destino único
Fiordo Polar, firma de Morella centrada en viajes a países nórdicos, atrae a grupos con motivo del fenómeno astronómico, incluso a una coral inglesa
De perseguir auroras boreales en Noruega, Islandia y Laponia a buscar el mejor lugar para contemplar el eclipse solar en Castellón. Fiordo Polar, la empresa de Morella especializada en viajes acompañados a los países nórdicos, ha encontrado en el fenómeno astronómico de este miércoles, 12 de agosto, una oportunidad para trasladar a la provincia la experiencia de años en contemplar espectáculos naturales.
La compañía, con tal de convertir a la provincia en un destino único, organiza un programa de cuatro días para grupos reducidos, de menos de 20 personas, en busca del mejor emplazamiento para contemplar la total oscuridad del Sol. Combinan visitas por diferentes puntos de la provincia con el eclipse como principal atractivo.
En busca del mejor lugar
El grupo se desplazará esta tarde-noche hasta el lugar que presente las mejores condiciones para observar el fenómeno. El emplazamiento no está decidido de antemano. El equipo de Fiordo Polar seguirá la evolución de la meteorología y tendrá en cuenta diferentes parámetros para elegir el punto de observación, entre ellos la visibilidad del horizonte, las condiciones del cielo y la situación respecto a la línea de centralidad del eclipse. El objetivo es encontrar el lugar que permita disfrutar de la mejor experiencia.
Esta forma de viajar es precisamente una de las especialidades de la empresa morellana. Fiordo Polar organiza viajes especialmente para la observación de auroras boreales. Los grupos cuentan con profesionales que se encargan de planificar las rutas y adaptar los desplazamientos a las condiciones meteorológicas. Ahora, el mismo concepto se traslada a Castellón. «La experiencia es similar: hay que conocer el territorio, analizar las condiciones y desplazarse hasta el lugar más adecuado», explican.
El eclipse también ha permitido a Fiordo Polar coordinar la llegada a Morella de una coral inglesa, Flocester Coral, demostrando que el interés por el fenómeno traspasa fronteras. Sus integrantes reservaron el viaje hace más de un año. La formación participó ayer en una conferencia en el Ayuntamiento y hoy ofrecerá una actuación en el paseo de la Alameda en los instantes previos al eclipse.
Suscríbete para seguir leyendo
- Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva
- Alerta naranja en Castellón: fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas este lunes
- El top 10 de los miradores no oficiales para ver el eclipse en Castellón
- Proyectan un resort exclusivo en el Baix Maestrat: hotel, 300 viviendas, centro de bienestar y viñedos
- La Aemet lanza su primera previsión para el día del eclipse en Castellón: 'Nubes en zonas del este peninsular
- La gasolinera más barata de España está en Castellón: hasta 24 euros de diferencia entre estaciones
- Cuando el parany se convierte en cortafuegos frente al incendio de la Serra d'Espadà
- El aeropuerto de Castellón adjudica su 'megacontrato' de seguridad: vigilancia y control de equipajes por 2,4 millones de euros