De cazar auroras en Islandia a eclipses en Castellón: la provincia se convierte en un destino único

De perseguir auroras boreales en Noruega, Islandia y Laponia a buscar el mejor lugar para contemplar el eclipse solar en Castellón. Fiordo Polar, la empresa de Morella especializada en viajes acompañados a los países nórdicos, ha encontrado en el fenómeno astronómico de este miércoles, 12 de agosto, una oportunidad para trasladar a la provincia la experiencia de años en contemplar espectáculos naturales.

La compañía, con tal de convertir a la provincia en un destino único, organiza un programa de cuatro días para grupos reducidos, de menos de 20 personas, en busca del mejor emplazamiento para contemplar la total oscuridad del Sol. Combinan visitas por diferentes puntos de la provincia con el eclipse como principal atractivo.

En busca del mejor lugar

El grupo se desplazará esta tarde-noche hasta el lugar que presente las mejores condiciones para observar el fenómeno. El emplazamiento no está decidido de antemano. El equipo de Fiordo Polar seguirá la evolución de la meteorología y tendrá en cuenta diferentes parámetros para elegir el punto de observación, entre ellos la visibilidad del horizonte, las condiciones del cielo y la situación respecto a la línea de centralidad del eclipse. El objetivo es encontrar el lugar que permita disfrutar de la mejor experiencia.

Esta forma de viajar es precisamente una de las especialidades de la empresa morellana. Fiordo Polar organiza viajes especialmente para la observación de auroras boreales. Los grupos cuentan con profesionales que se encargan de planificar las rutas y adaptar los desplazamientos a las condiciones meteorológicas. Ahora, el mismo concepto se traslada a Castellón. «La experiencia es similar: hay que conocer el territorio, analizar las condiciones y desplazarse hasta el lugar más adecuado», explican.

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El eclipse también ha permitido a Fiordo Polar coordinar la llegada a Morella de una coral inglesa, Flocester Coral, demostrando que el interés por el fenómeno traspasa fronteras. Sus integrantes reservaron el viaje hace más de un año. La formación participó ayer en una conferencia en el Ayuntamiento y hoy ofrecerá una actuación en el paseo de la Alameda en los instantes previos al eclipse.