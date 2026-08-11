La Guardia Civil de Castellón establecerá un dispositivo especial de seguridad por el eclipse solar: todos los detalles

La Guardia Civil de Castellón desplegará un dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, una jornada en la que se prevé una importante afluencia de personas a distintos puntos de la provincia para presenciar este fenómeno astronómico.

El operativo estará orientado a garantizar la seguridad ciudadana, facilitar la movilidad y prevenir incidentes en aquellos lugares donde se espera una mayor concentración de personas, especialmente en miradores, zonas de costa, espacios naturales y otros enclaves de interés para la observación del eclipse.

La amplia presencia territorial de la Guardia Civil permitirá garantizar la seguridad en un evento cuyas mayores concentraciones de personas se producirán, en muchos casos, alejadas de los grandes núcleos urbanos, facilitando una respuesta rápida y eficaz en cualquier punto de la provincia.

Para ello, la Guardia Civil desplegará más de 200 agentes de diferentes especialidades a lo largo de todo el territorio provincial, lo que supone un importante esfuerzo de coordinación entre las distintas unidades participantes. Asimismo, la incorporación de la última tecnología aplicada a la seguridad en el COC permitirá monitorizar en tiempo real el desarrollo del evento, optimizar la coordinación operativa y ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier incidencia que pudiera producirse.

En este dispositivo participarán efectivos de las siguientes especialidades:

Servicio Aéreo.

Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA).

Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).

Subsector de Tráfico.

Servicio Marítimo.

Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de Castellón.

GEDEX (Grupo de Desactivación de Explosivos).

Grupo Cinológico.

Equipo PEGASO.

Centro Operativo Complejo (COC).

Unidades de Seguridad Ciudadana de las distintas compañías territoriales.

Geas

Greim

Con este dispositivo, la Guardia Civil reforzará la vigilancia y la presencia de patrullas, prestando especial atención a la regulación del tráfico, la prevención de conductas de riesgo, la protección del medio natural y la atención a cualquier incidencia que pudiera producirse durante la jornada.

Con el objetivo de que la observación del eclipse se desarrolle con total seguridad, la Guardia Civil recuerda una serie de recomendaciones:

Nunca observar el Sol directamente sin la protección adecuada.

Utilizar exclusivamente gafas homologadas para la observación solar (ISO 12312-2) o filtros solares específicos.

Elegir lugares seguros para la observación, evitando zonas próximas a carreteras o lugares donde pueda dificultarse la circulación.

Informarse previamente sobre las previsiones meteorológicas y las condiciones del lugar elegido.

Antes de iniciar el desplazamiento, consultar el estado de las vías de comunicación y planificar el viaje con antelación.

Si se conduce, extremar la precaución, evitando distracciones ocasionadas por el fenómeno y respetando en todo momento las normas de circulación.

Supervisar permanentemente a los menores durante la observación.

No utilizar cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares homologados, ya que pueden provocar graves lesiones oculares.

Respetar el entorno natural, evitando dejar residuos y siguiendo las indicaciones establecidas en cada espacio.

Atender en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.

La Guardia Civil hace un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para que este acontecimiento pueda disfrutarse con las máximas garantías de seguridad, recordando que la prevención constituye la mejor herramienta para evitar incidentes.

Ante cualquier emergencia o incidencia, se recuerda que el teléfono de la Guardia Civil es el 062, así como el 112 para emergencias y la aplicación Alercops.