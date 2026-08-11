La preocupación de los colombianos en Castellón por el terremoto: "La mayoría son de las zonas más afectadas"

La provincia de Castellón cuenta con más de 7.000 residentes nacidos en Colombia. Su llegada se aceleró desde 2018, hasta el punto de que son la segunda comunidad de origen extranjero más numerosa en la capital, Castelló de la Plana. Por eso, una noticia tan sobrecogedora como el terremoto sufrido en su país de origen ha impactado en este colectivo.

Desde que ocurrió el fuerte seísmo, tanto asociaciones de colombianos como ciudadanos particulares han tratado de contactar con sus familiares y allegados. Desde la entidad Un solo corazón, Yasmith Vargas explica que en el grupo de WhatsApp que comparten "hubo una actividad enorme", para poder tener información directa de lo que estaba ocurriendo. "La mayoría de los colombianos que residen en Castellón proceden de las regiones más dañadas, como Pereira, Armenia o Cartago, en el eje cafetero, por lo que los mensajes corrieron como la pólvora", destaca. Esos primeros minutos de incertidumbre "fueron aterradores", añade.

Contacto con familiares

También de ese entorno es el Valle del Cauca, de donde procede Guillermo Valencia, que vive en Castellón desde hace casi cinco años. "Nací en Restrepo, muy cerca de Cali, como si estuviéramos hablando de Castelló y Vila-real", menciona. Tuvo suerte de que su madre, de 75 años, "me llamó nada más ocurrir el terremoto, de modo que no sufrí por su estado porque fue ella la que me comunicó lo ocurrido; me contó que estaba muy asustada, con daños en la casa, que tiene más de 50 años, pero sin daños personales".

En cambio, sufrió más por una tía suya, de 73 años, debido a los cortes eléctricos y de teléfono. "Después de varias de intentos, pudimos contactar con ella. Estaba en un parque y estaba muy asustada, peto está bien", expresa Guillermo Valencia. En cambio, una mujer que estaba cerca de ella "se murió en frente de ella de un infarto". Este trabajador de la hostelería estaba pendiente de volar hacia Colombia el 10 de septiembre. "No sé si se anulará el vuelo, porque el aeropuerto ha quedado parcialmente afectado", cuenta.

Tensa calma

Tras la confusión de las primeras horas, Yasmith Vargas detalla que la mayoría de familiares de residentes en Castellón ya han podido contactar, "pero hay una tensa calma, porque hay quien busca a sus amigos y la gente conocida de la infancia... No hay cifras oficiales y esperamos que se aclare pronto", expone.

La propia Vargas tiene un familiar en la capital, Bogotá, que no corresponde a la zona más afectada, pero que sintió este fenómeno. "Vive en un edificio alto, en una planta 18, se encuentra bien, pero con un gran susto".

Construcciones dañadas

La representante de Un solo corazón detalla que hay una gran diferencia entre construcciones. "Es una zona muy sísmica, de modo que los edificios modernos tienen aplicados sistemas para amortiguar los terremotos, pero eso no pasa en las casas más antiguas o iglesias", comenta.

Guillermo Valencia expone que esto es lo que ha ocurrido en su localidad. "La casa de mi madre quedó resquebrajada, cedió la pared de enfrente y hay daños en la iglesia. Y en Cali hay edificios completos derrumbados. Por suerte, los daños materiales se pueden resolver".

Iniciativas solidarias

Desde las asociaciones de colombianos en la Comunitat Valenciana se está analizando si pondrán en marcha iniciativas solidarias para los afectados del terremoto. "Estamos en contacto con el consulado para conocer las necesidades y, a partir de ahí, ver si se habilita una cuenta corriente".

Desde otra entidad en Castellón, Villa Colombia, mencionan que en el país ya se han establecido mecanismos de solidaridad, con puntos de acogida para quienes se han quedado sin casa y para recoger donaciones. En cambio, el consulado no recibe por ahora dinero ni ayudas en especie. Este organismo ha establecido un protocolo para localizar a familiares de la zona afectada con los que todavía no se haya podido contactar.

Comunicado del Consulado de Colombia en Valencia. / Mediterráneo

Esperan que pronto se resuelvan estas dudas, con la esperanza de poder encontrar con vida a las personas que siguen desaparecidas.