Queremos darte voz: Mediterráneo busca testimonios de colombianos de Castellón afectados por el devastador terremoto en Colombia

El devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, que ha dejado al menos 132 personas fallecidas y decenas de edificios derrumbados, ha golpeado con especial dureza a la región cafetera y al suroeste del país. Desde Mediterráneo queremos conocer cómo ha afectado esta tragedia a la numerosa comunidad colombiana residente en la provincia de Castellón, tanto de forma directa como indirecta.

El seísmo se produjo a las 07.34 horas, hora local —14.34 en horario peninsular español—, y tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros. Ante la magnitud de los daños, el Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de “desastre nacional”.

Lucía Feijoo Viera

En Castellón son muchas las personas de nacionalidad colombiana o con vínculos familiares y personales con el país que han podido verse afectadas por lo ocurrido. Buscamos testimonios de vecinos que tengan familiares o amigos en las zonas afectadas, que hayan sufrido daños en viviendas o propiedades, que estén intentando contactar con sus seres queridos o que hayan vivido con angustia las horas posteriores al terremoto.

Queremos dar voz a sus historias, conocer cómo están viviendo la situación desde la distancia y reflejar el alcance humano de una tragedia que ha dejado más de un centenar de víctimas mortales y numerosos daños materiales.

Cómo contactar con Mediterráneo

Si quieres enviarnos tu testimonio, una información, fotografía o vídeo relacionado con el terremoto y sus consecuencias, puedes hacerlo a través de los canales habituales de Mediterráneo:

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