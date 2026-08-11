El papel clave de un guarda en un rescate reabre el debate por la vigilancia marina en las Islas Columbretes

Después de reducir de forma drástica la vigilancia en la reserva marina de las Islas Columbretes a la mitad, el Ministerio de Agricultura y Pesca decidió dar un paso atrás, en parte, con los recortes aplicados y garantizó que, a diferencia de lo que venía pasando desde el mes de septiembre anterior, este enclave marítimo de gran valor natural tuviera presencia de guardas de forma permanente, aunque no en las condiciones que se prestaba el servicio hasta esa fecha.

Desde el momento en que se anunciaron y se aplicaron esos recortes, numerosas voces manifestaron públicamente su oposición por el grave riesgo que suponía para la preservación de la reserva marina y la seguridad de las personas que la visitan, y el último rescate realizado en las islas así lo ha puesto de manifiesto. La función que desempeñó el guarda de la reserva marina fue crucial para que la llegada de salvamento marítimo fuera tan rápida como se requería.

Contexto

Hasta que se produjeron los recortes, la reserva marina se vigilaba con dos equipos de guardas, formados cada uno por un patrón y un marinero, que realizaban turnos de quince días. Cuando se producían bajas o en periodos vacacionales, los guardas eran sustituidos, de manera que siempre había dos personas, de manera ininterrumpida.

Con la reducción del servicio, esos equipos se quedaron en la mitad, de manera que los turnos eran de quince días, como hasta ese momento, pero los otros quince para completar el mes se quedaban en blanco, y en el caso de bajas y vacaciones «no había sustituciones», recuerdan fuentes sindicales, por lo que durante esos periodos, la reserva no tenía vigilancia, y las irregularidades no tardaron en aparecer.

El cambio introducido desde el pasado mes de abril y que, en principio, se mantendrá hasta abril del 2027, indican las fuentes consultadas, supone que hay tres patrones destinados a la isla en turnos de quince días cada uno, «aunque no se ha modificado que en el caso de bajas o vacaciones se queden sin sustitución».

De esta forma, la reserva marina está vigilada de nuevo de forma permanente, pero por un solo guarda, que entre otros impedimentos, no puede bajar la barca al mar, lo que limita de manera considerable su labor, denuncian los portavoces sindicales.

La Conselleria de Medio Ambiente ha decidido formar a su personal de la reserva terrestre para que puedan acompañar al patrón de la reserva marina en las salidas en barca, pese a no ser su competencia

En el momento en que se conocieron los recortes, entre las administraciones que se mostraron en contra estuvo la Conselleria de Medio Ambiente, desde donde ya en septiembre del 2025 no solo se pidió al Ministerio de Agricultura que reconsiderara la decisión, también se avanzó que en caso contrario, plantearían «alternativas para minimizar el impacto sobre el medio natural y las condiciones de trabajo del personal de la isla».

Según han confirmado desde el departamento que dirige el conseller Vicente Martínez Mus, la reserva natural (tierra), que es competencia autonómica, mantiene de forma permanente dos efectivos en las islas. «Para suplir la falta de medios del Ministerio, hemos capacitado con un curso específico a nuestros guardas para que puedan acompañar al patrón en la embarcación» en el caso de ser necesario, de manera que no se queda ninguna misión sin atender por no poder salir al mar por estar solo.

Enlace vital

La importancia de esa presencia permanente de los guardas de la reserva marina se dejó ver en el reciente rescate en helicóptero de un hombre en las islas. Relatan fuentes consultadas, que el servicio de guardería, al frente del cual en ese momento estaba el patrón Juan Torres, fue el que avisó a Salvamento Marítimo y el que, como es habitual en estos casos, hizo de enlace para garantizar la eficiencia del servicio.

Cuentan que el día del incidente, un hombre mayor empezó a encontrarse mal cuando estaba nadando, «tragó agua y lo sacaron semiinconscinte». De inmediato, desde la guardería de la reserva marina se reclamó la asistencia «y el helicóptero llegó en apenas treinta minutos, fue muy rápido». Desde Salvamento Marítimo, de hecho, destacaron que el aviso llegó por parte del guarda y que durante la operación, ejerció de enlace en las comunicaciones entre el centro sanitario, la embarcación en la que se encontraba la persona afectada y el centro radiomédico.

El guarda de la reserva marina hace de mediación con tierra ante cualquier incidente, para ello se requieren conocimientos marítimos y sistemas de comunicación específicos que los barcos que frecuentan la reserva no tienen

Como ya se advirtió en el momento de los recortes, el personal de la guardería es la única vía de comunicación con la península, porque los barcos no pueden contactar con tierra desde esa distancia, si no es a través de la vigilancia de la reserva. Las fuentes consultadas explican que esa mediación «necesita de conocimientos profesionales marinos porque operas la radio, en ocasiones el radar, hace falta dar posiciones GPS o se requiere salida en la embarcación» lo que no hace más que reforzar la idea de que «es importante que los guardas estén siempre allí».

Otra de las mejoras que se ha ejecutado ha sido la reparación de la grúa que permite la manipulación de la barca del servicio de vigilancia de la reserva marina (sacarla y meterla en el mar). Según confirman las mismas fuentes, se reparó el mes pasado.