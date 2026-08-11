Viviendas sociales en Castellón: el dinero destinado por la Generalitat para su reparación

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha hecho balance de las actuaciones realizadas en la presente legislatura en el parque público de viviendas. Unas medidas que han incluido la reparación de estos inmuebles destinados a usos sociales.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha subrayado el impacto social de estas obras. "La prioridad absoluta del Consell es garantizar el acceso a un hogar en condiciones óptimas. Con esta inversión, no solo renovamos estructuras físicas, sino que dignificamos el día a día de cientos de familias que residen en viviendas públicas", ha señalado.

Viviendas reparadas

Desde que comenzó la legislatura, la Conselleria ha reparado 136 viviendas en la provincia de Castellón. En el conjunto de la Comunitat, esta cifra se eleva hasta las 806. Asimismo, en la actualidad se trabaja en la rehabilitación de cuatro inmuebles de este tipo en la provincia, 58 en la Comunitat, "que se pondrán a disposición de los ciudadanos una vez finalicen los trabajos", informa la administración autonómica.

Estas actuaciones han supuesto un coste, en los últimos años, de 1.207.723 euros. La inversión completa en la Comunitat asciende a 9,3 millones de euros. La inversión media por vivienda para su puesta a punto y reparación se sitúa en 11.600 euros.

Parque público

"Desde la Generalitat tenemos claro que la política de vivienda debe ser integral. Es un hito histórico la movilización de suelo y la construcción que estamos impulsando para ampliar la oferta de vivienda protegida a través del Plan VIVE Comunitat Valenciana, pero es igual de prioritario y urgente cuidar, mantener y dignificar el parque público que ya gestionamos", ha resaltado Sebastián Fernández.

El secretario autonómico valora que "cada llave que entregamos representa una oportunidad real de estabilidad y bienestar para quienes más lo necesitan". Por todo ello, "seguiremos volcando esfuerzos en el parque público para que sea un motor de inclusión social".