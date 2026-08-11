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¿Cuántas viviendas ultracaras hay en Castellón? Son casi las mismas que en Asturias, y hay sorpresas en su ubicación

Aunque la gran mayoría se ubican en muy pocas zonas, la provincia supera a territorios más poblados

Detalles de algunas de las viviendas más caras de Castellón.

Detalles de algunas de las viviendas más caras de Castellón. / Idealista

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Ocupa los puestos de cabeza en el listado de preocupaciones ciudadanas, pero no afecta a todos de la misma manera. La escalada de los precios de la vivienda genera inquietud en buena parte de los ciudadanos de Castellón, tanto por el encarecimiento de costes como por la voluntad especulativa de parte de los propietarios y la escasez de oferta disponible. Algo que afecta especialmente a personas jóvenes, que ignoran cuándo podrán dar el paso de independizarse.

Mientras muchos consultan la mejor relación calidad-precio, dentro de este mundo se encuentra la dimensión de las construcciones de gran lujo, cuyo importe supera los siete dígitos. Castellón es una provincia pequeña de España, pero reúne un total de 124 viviendas valoradas en más de un millón de euros. Además, hay 13 provincias en las que no hay ninguna vivienda de más de tres millones de euros. No es el caso de Castellón, porque hay contabilizadas cuatro.

Viviendas millonarias

Este repaso ha sido elaborado por Idealista, que menciona cómo la mayoría de estas construcciones inalcanzables para la gran mayoría de los ciudadanos se concentran en muy pocos lugares: Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona. Pese al escaso peso demográfico de Castellón, no se aleja de los números de Asturias, con 162 viviendas millonarias, o Cantabria, con 188. El territorio castellonense está en la mitad alta, en la posición 22 de 50, ya que el estudio no incluye a Ceuta y Melilla, y con sus 124 propiedades de más de un millón supera con creces a las 18 de Zaragoza, las 27 de La Rioja o las 45 de Navarra.

Este mayor peso relativo del sector del lujo se debe a la actividad turística de Castellón. De hecho, una gran parte de construcciones de este tipo se localizan en los principales destinos costeros.

Propiedades más caras

A la hora de localizar las viviendas más caras de la provincia, pueden sorprender algunas ubicaciones. La más cotizada se halla en Vinaròs, con cinco millones de euros de precio. Tiene ocho habitaciones y 680 metros cuadrados, por lo que el precio por metro cuadrado se contabiliza en 7.353 euros. Muy por encima de los 1.600 euros de la media provincial. Se encuentra en la zona de la avenida Gil d'Atrosillo de la capital del Baix Maestrat, que conecta la estación de tren con el hospital de Vinaròs, y cuenta con unos terrenos circundantes de 150.200 metros cuadrados.

Vivienda a la venta por cinco millones de euros en Vinaròs.

Vivienda a la venta por cinco millones de euros en Vinaròs. / Idealista

La otra referencia de superlujo está en la Vall d'Uixó, con el mismo precio de cinco millones de euros, 10 habitaciones y casi 15.000 metros cuadrados. Se comercializa como vivienda, pero en las imágenes se aprecia que se utilizó como local de eventos y banquetes. Se puede aprovechar como "complejo gastronómico turístico de lujo a 25 minutos de València", indica la referencia.

Detalle de la propiedad a la venta por cinco millones de euros en la Vall d'Uixó.

Detalle de la propiedad a la venta por cinco millones de euros en la Vall d'Uixó. / Idealista

Litoral e interior

La siguiente construcción en la lista está en un referente del alto standing de Castellón, la primera línea de la playa de l'Almadrava de Benicàssim. Tiene 13 habitaciones repartidas en 513 metros cuadrados, con 7.797 euros el metro cuadrado. Muy cerca hay otra vivienda algo más pequeña, de 351 metros cuadrados, por 3,1 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

Estancia de una villa exclusiva en Benicàssim.

Estancia de una villa exclusiva en Benicàssim. / Idealista

Y sorprende la siguiente referencia, que se encuentra en el interior. Está a la venta un bloque de pisos con la construcción a medio hacer por 3,09 millones de euros. Algo por debajo hay localizaciones clásicas en este tipo de listados, como la Renegà de Orpesa, la costa de Alcossebre o la Coma de Borriol.

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