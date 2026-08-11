El yate de lujo que ha atracado en Castellón: qué hace el ‘Eternal Spark’ en el puerto

Todos aquellos que hayan paseado durante la mañana de este martes por el puerto de Castellón se habrán encontrado con una imagen poco habitual. Atracado junto al muelle destaca el Eternal Spark, un espectacular superyate de lujo de casi 50 metros de eslora que no ha pasado desapercibido entre trabajadores, usuarios y curiosos de la zona portuaria.

La presencia de una embarcación de estas características sorprende especialmente en la costa castellonense, donde no es habitual contemplar superyates de estas dimensiones. El Eternal Spark, con bandera de Malta, llegó este lunes a Castellón procedente de Cerdeña, donde se encontraba previamente, y sus ocupantes han aprovechado la escala para descansar y aprovisionarse antes de continuar su ruta por el Mediterráneo.

La embarcación, en Castellón / Carla Collazos

La parada tiene, además, un motivo principalmente logístico. Durante su estancia en Castellón, la embarcación ha aprovechado para repostar combustible, ya que el puerto era uno de los puntos más económicos que encontraban a lo largo del recorrido previsto.

Tras pasar la noche en la capital de la Plana, la intención de sus ocupantes es zarpar durante la tarde de este martes rumbo a Ibiza, donde tienen previsto contemplar el eclipse del miércoles 12 de agosto. Así, la escala castellonense será breve: una noche de descanso, repostaje y puesta a punto antes de continuar hacia Baleares.

A bordo viaja un grupo de personas acompañado por los trabajadores y la tripulación encargada del superyate, cuya presencia ha llamado poderosamente la atención por sus dimensiones y por el nivel de lujo que ofrece.

El Eternal Spark tiene una eslora de 50 metros / Carla Collazos

Un superyate de 50 metros con seis camarotes y hasta cinco bares

El Eternal Spark tiene una eslora de 49,95 metros, una manga de 9,25 metros y un calado de 2,60 metros a plena carga. Sus cuatro cubiertas están diseñadas para ofrecer todo tipo de comodidades a sus ocupantes.

Dispone de seis camarotes con capacidad para doce invitados, además de espacio para diez miembros de la tripulación. Entre sus instalaciones destacan cinco bares y siete zonas sociales, unos espacios que permiten incluso organizar eventos a bordo para más de un centenar de personas cuando el barco permanece fondeado o atracado.

El entretenimiento es otro de los grandes protagonistas del superyate. Cuenta con gimnasio, cine interior y exterior y numerosos equipos para actividades acuáticas, además de una embarcación auxiliar personalizada.

Uno de sus espacios más llamativos es el club de playa, situado en un nivel inferior y equipado con sauna, fuente de hielo, salón con pantalla multimedia y bar, entre otras comodidades.

Hasta 17 nudos y 5.000 millas de autonomía

El superyate está construido con casco de desplazamiento de acero y superestructura de aluminio. Está propulsado por dos motores Cat C32 de 1.450 y puede alcanzar una velocidad máxima de 17 nudos.

A una velocidad de crucero de alrededor de 12 nudos, el Eternal Spark dispone de una autonomía aproximada de 5.000 millas náuticas a media carga, suficiente para realizar largas travesías por el Mediterráneo y otros destinos.

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Su escala en Castellón será de apenas unas horas, pero ha dejado una de las imágenes más llamativas de estos días en el puerto. Un superyate de casi 50 metros, camino de Ibiza para contemplar el eclipse, que ha elegido Castellón para descansar y llenar sus depósitos antes de continuar viaje.