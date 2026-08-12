Las carreteras de Castellón desde las que se podrá ver el eclipse: qué hacer si te pilla conduciendo

Castellón cuenta las horas para vivir el eclipse solar total de este miércoles, 12 de agosto, y las autoridades inciden en la necesidad de extremar precauciones, como es el caso de los conductores, ya que al menos una docena de carreteras presentan riesgo de distracción al volante por el fenómeno astronómico histórico.

La Subdelegación del Gobierno de Castellón ha advertido que se han identificado diferentes tramos de vías donde el eclipse podrá ser visible durante la conducción, en el marco del dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las instituciones recuerdan que está absolutamente prohibido detener el vehículo en la calzada o en los arcenes para contemplar el eclipse. Los conductores deberán abandonar por completo las vías de circulación y estacionar únicamente en lugares habilitados o en zonas donde esté permitido.

No usar gafas de observación

Durante el oscurecimiento, los conductores deberán mantener encendidas las luces de cruce, aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad. Tampoco deberán mirar directamente al Sol ni utilizar gafas de observación mientras conducen.

Tráfico insiste asimismo en que no se deben manipular teléfonos móviles, cámaras u otros dispositivos para tomar fotografías. Cuando sea necesario, podrá utilizarse el parasol del vehículo para evitar deslumbramientos.

Con todo, la DGT aconseja evitar desplazamientos largos cuando el eclipse pueda observarse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o desde un municipio próximo. Cuando el viaje sea necesario, deberá organizarse con antelación y, siempre que sea posible, utilizar el transporte público, tanto para la ida como el regreso. Antes de salir será conveniente consultar el estado de las carreteras, las previsiones meteorológicas y las indicaciones difundidas por los organismos oficiales.

“Es importante señalar que hay una serie de tramos de carretera de la Comunitat Valenciana en los que los conductores podrían encontrarse con el eclipse durante el trayecto, lo que podría conllevar un riesgo de distracción al volante, una de las principales causas de accidentes mortales en la carretera”, ha asegurado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

En concreto las carreteras con tramos donde el eclipse puede ser visible durante la conducción en Castellón son: