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Castellón alcanza ya las 41 muertes atribuibles al calor este verano: el peligro crece un 12% por las noches tórridas e infernales

La provincia concentra el 16,47% de los fallecimientos por calor en la Comunitat Valenciana, un porcentaje superior a su peso poblacional.

Vídeo: calor extremo en Castellón

Vídeo: calor extremo en Castellón

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Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Las muertes atribuibles al calor, según los últimos datos del Gobierno central, ya son 41 en la provincia de Castellón, desde el 1 de julio al 10 de agosto. Así, Castellón registra el 16,47% de los 249 fallecimientos por las altas temperaturas que se han producido en ese periodo de tiempo en la Comunitat Valenciana, un porcentaje superior al que representa la provincia en cuanto a la población general (Castellón ronda el 12% del total de habitantes de la Comunitat). El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III es el encargado de realizar esta estadística.

Algunas de las causas de este aumento en las muertes, según multitud de colegios oficiales de médicos de España, son la larga duración de los episodios de bochorno y las noches tórridas e infernales que se han incrementado en Castellón (son las noches en las que las temperaturas no bajan de los 25ºC y los 30ºC respectivamente).

Mortalidad cardiovascular

Según indican, la mortalidad cardiovascular se ha incrementado en un 12%, con más infartos e ictus que derivan en decesos, con el calor como factor desencadenante de la dolencia. El mal descanso y el empeoramiento de la presión arterial elevada son dos consecuencias de estas temperaturas que siguen batiendo récords nocturnos.

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Las personas mayores de 65 años son las más susceptibles a padecer alguna de estas crisis potencialmente mortales, por lo que se recomienda extremar las precauciones en sus casos.

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