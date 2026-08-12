Castellón se echa a la calle y oscurece en pleno día con un eclipse para la memoria

Se ha hecho de noche, ha bajado la temperatura, ha imperado el silencio y ese brillo inédito con la Luna tapando el Sol ha despertado multitud de sensaciones, de la extrañeza a la sorpresa. El eclipse solar ha mostrado su totalidad durante apenas un minuto y medio en la provincia, a las 20.31 horas en la capital, aunque pocos olvidarán el efímero instante que ha regalado este fenómeno astronómico histórico.

Castellón se ha echado este miércoles a la calle para vivirlo. Y no era para menos. Miles de personas han abarrotado playas, zonas de observación, miradores, terrazas, solares e incluso calles. La incertidumbre, en algunos puntos, se ha alargado hasta el último momento, con la amenaza de algunas nubes, aunque por lo general, se ha podido disfrutar a la perfección. No han faltado los nervios por las dudas sobre cómo usar las gafas o si a última hora se debía acudir a otro lugar. Ni tampoco aquellos que pasaron por completo, aunque fueron pocos.

Amplio dispositivo, atascos, incendio y desalojos

La jornada ha transcurrido entre un amplio dispositivo de seguridad, con la situación 2 del plan de emergencias activada por la Generalitat y el Cecopi constituido, con una delegación en la Casa dels Caragols de Castelló. Han sido centenares los efectivos de todos los cuerpos, desde policías a bomberos, que han velado por minimizar cualquier incidente que se produjera. Y también han permanecido activas medidas preventivas de todo tipo, como el cierre de parques naturales y zonas forestales ante el riesgo extremo de incendios.

Pese a todos los esfuerzos, no han podido evitarse los atascos en las carreteras y algunas complicaciones a la hora de acceder al transporte público para acudir a los puntos de observación: la demanda era mucha, pues pocos estaban dispuestos a pederse el eclipse, y no se pudieron evitar las colas y esperas, tanto antes como después. Tampoco se han esquivado todos los sobresaltos, a falta del balance oficial final, como el incendio en un aparcamiento improvisado en un solar de Peñíscola, que ha afectado a 34 coches y que a bien seguro ha empañado el día a alguno que había acudido a disfrutar del eclipse. Ni ha sido todo perfecto, pues hubo quien ignoró la prohibición y ha tratado de acceder a parques naturales. Además, una persona ha resultado herida en una zona forestal de Llucena y ha tenido que ser rescatada por el Consorcio Provincial de Bomberos.

Negocios a tope

Como ya se sabía y confirmaron desde patronales turísticas como Hosbec, los alojamientos colgaron han alcanzado el lleno técnico, a lo que ha contribuido en especial el eclipse en destinos de interior, pues en la costa suele ser habitual esta semana al tratarse del momento de más ocupación del año. Muchos han aprovechado y ofrecido experiencias vinculadas al fenómeno astronómico, con cenas especiales o incluso cócteles que han acompañado a este momento único.

Algo similar ha ocurrido en bares y restaurantes, que han registrado una notable afluencia. Y como muestra, los chiringuitos ubicados en primera línea de costa de la ciudad de Castelló, que se han convertido en punto de encuentro, no dando abasto en algunos momentos.

Aun así, Castellón atrajo a visitantes de distintos puntos de España y también internacionales, como los turistas asiáticos o británicos que se dejaron ver por Morella. O algunos estadounidenses en Castelló. Y franceses en Peñíscola, que aguardaron desde primera hora para no perderse un detalle.

La jornada fue acompañada de una variada programación, como la que tuvo lugar en la ciudad de Castelló, que se erigió como capital del fenómeno en la provincia. Allí se reunieron diversos expertos que dieron cuenta de los pormenores de este eclipse único, pero también se organizaron talleres para acercar la astronomía a todos los públicos.

La próxima fecha en el calendario: enero del 2028

¿Y ahora qué? Este momento ya queda grabado en la memoria de quienes han podido disfrutarlo. Ahora la próxima fecha marcada en el calendario es el 26 de enero del 2028, cuando la provincia volverá a ser testigo de un nuevo eclipse, aunque entonces será anular.

La diferencia será que, dentro ya de menos de año y medio, la Luna volverá a pasar por delante del centro del Sol, pero se encontrará más lejos de la Tierra y se verá ligeramente más pequeña, por lo que no tapará por completo al astro rey y quedará visible un círculo luminoso, el llamado anillo de fuego, que se podrá contemplar desde Castellón.