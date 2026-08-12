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Un momento único

Cierres anticipados o pausas para disfrutar el eclipse en comercios y edificios municipales de Castellón

Tanto el sector público como el privado adaptan su actividad al fenómeno astronómico

Cartel que informa de una pausa en un supermercado para ver la totlaidad del eclipse.

Cartel que informa de una pausa en un supermercado para ver la totlaidad del eclipse. / MEDITERRÁNEO

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

El eclipse solar total que vive este miércoles Castellón es una fenómeno histórico. Algunas empresas y instituciones, conscientes de ello, están adaptando horarios de sus instalaciones, en ocasiones con el fin de permitir a sus trabajadores disfrutar de este momento único.

Ayuntamientos como el de Alcalà de Xivert han decidido avanzar el cierre de espacios municipales a causa del eclipse. En este caso, la piscina municipal bajará la persiana a las 19.00 horas y tampoco se impartirá una clase que estaba prevista en la plaza La Mola.

En el momento álgido

En el sector privado, también algunos comercios cerrarán antes o pararán unos instantes. Lidl ha anunciado que cerrará entre las 20.30 y las 20.33 horas, coincidiendo con el punto álgido del fenómeno, para que su plantilla pueda disfrutar de su observación.

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También la cadena Casa Planes cerrará antes "porque nuestro equipo también quiere llegar a tiempo a disfrutar del eclipse". O Consum ha anunciado que sus servicios de tienda on line o compra a domicilio podrán no estar disponibles en zonas de costa y cotas altas de la provincia de Castellón debido a las restricciones de circulación y acceso.

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