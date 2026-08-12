El Consell se reúne con la comunidad colombiana residente en Castellón para conocer las necesidades tras el terremoto

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, se ha reunido con los representantes de once entidades que agrupan a la comunidad colombiana residente en Castellón, Valencia y Alicante para escuchar sus preocupaciones y conocer cuáles son las necesidades de la población afectada por el devastador terremoto del pasado lunes en su país.

Albalat ha trasladado su "cariño y solidaridad" con el pueblo colombiano "con quien nos unen fuertes lazos históricos y culturales" y ha manifestado que la Generalitat quiere "estar al lado de los miles de colombianos que residen en la Comunitat Valenciana y decirles que no están solos en estos momentos de preocupación y que la Generalitat está a su lado".

Comité de Acción Humanitaria

Según ha informado el gobierno autonómico en un comunicado, la titular de Servicios Sociales ha anunciado la convocatoria "extraordinaria y urgente" este jueves del Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana (CAHE) "para coordinar la respuesta de la Generalitat y de otras administraciones y entidades valencianas ante esta emergencia humanitaria".

"Hemos escuchado de primera mano las necesidades de las entidades con el objetivo de trazar una guía, con las aportaciones de diputaciones y ayuntamientos, que nos permita actuar en origen y trabajar para mejorar las condiciones que ahora mismo está sufriendo el pueblo colombiano", ha apuntado.

La consellera ha explicado que la Generalitat "está evaluando las necesidades generadas por la catástrofe y valorando las solicitudes concretas que trasladan las autoridades y los organismos responsables de la coordinación humanitaria", ha manifestado.

Cooperación

Además, ha informado que la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo está realizando un seguimiento de la situación y permanece en contacto con personal expatriado de organizaciones valencianas que trabajan sobre el terreno para conocer el estado de sus equipos, si hay cooperantes valencianos afectados y si alguno de los proyectos o de las comunidades con las que trabajan se han visto damnificados.

Actualmente la Comunitat Valenciana tiene en marcha 18 proyectos de cooperación en Colombia, siete de los cuales se encuentran en las zonas afectadas.