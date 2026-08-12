La Fundación 'la Caixa' impulsa la contratación de 70 jóvenes vulnerables de Castellón

El desempleo juvenil afecta a cerca de uno de cada cuatro menores de 25 años que quiere trabajar. La falta de experiencia, las trayectorias formativas interrumpidas, la ausencia de acreditaciones profesionales o el desajuste entre las competencias adquiridas y las que demandan las empresas dificultan el acceso al empleo, especialmente entre los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Para hacer frente a estas barreras y promover la igualdad en el acceso al mercado laboral, la Fundación "la Caixa" desarrolla desde 2006 el programa Incorpora, que impulsa la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través del trabajo conjunto con empresas y entidades sociales.

Primeras oportunidades

"Las primeras oportunidades laborales son determinantes para el futuro de los jóvenes. Sin embargo, muchos de ellos afrontan barreras económicas y sociales o carencias formativas que dificultan su acceso al empleo, lo que aumenta el riesgo de exclusión. Por eso es fundamental acompañarlos y facilitar su conexión con las empresas para que puedan acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades", explica el subdirector general de la Fundación "la Caixa", Marc Simón.

En el primer semestre de 2026, el programa ha facilitado más de 21.000 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en toda España, de las que casi 6.000 han correspondido a jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.

Contrataciones en Castellón

En Castellón, el programa ha facilitado 369 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en el primer semestre de 2026, entre ellas 73 jóvenes.

El balance de este semestre ha sido posible gracias al trabajo en red de más de 400 entidades sociales y más de 1.000 profesionales especializados en orientación e intermediación laboral, y la colaboración de casi 10.000 empresas comprometidas con la inclusión sociolaboral.

Itinerarios personalizados

El modelo de Incorpora combina el acompañamiento individualizado a las personas participantes con la colaboración directa de las empresas. A partir de las capacidades, la experiencia y las necesidades de cada persona, el programa diseña itinerarios personalizados de orientación, formación e intermediación laboral, al tiempo que identifica las necesidades de contratación del tejido empresarial para facilitar la conexión entre la oferta y la demanda de empleo.

La coordinación entre las entidades sociales que forman parte de la red Incorpora y su trabajo conjunto con los recursos sociales, formativos y de empleo de cada territorio permite adaptar la intervención a la realidad local y ampliar las oportunidades de inserción laboral de las personas participantes.

Acción social

Para contribuir a romper el círculo de la desigualdad, la Fundación "la Caixa" impulsa programas de acción social dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad como CaixaProinfancia, Incorpora, las Convocatorias de Proyectos Sociales o las convocatorias Más Infancia y Más Empleo Joven.

Cada año, más de 140.000 niños y jóvenes reciben apoyo a través de estos programas, desarrollados junto a una amplia red de entidades sociales en todo el país. En 2026, la Fundación "la Caixa" destinará más de 700 millones de euros a transformación social para actuar allí donde las necesidades son más urgentes.