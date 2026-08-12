Furor por el eclipse de norte a sur de Castellón: las imágenes de los municipios, fascinados por el fenómeno

No hubo una única manera de contemplar este fenómeno astronómico en Castellón. Cada municipio habilitó sus puntos recomendados para disfrutar del eclipse, que se pudo ver en numerosos puntos de la provincia. Eso sí, cuanto más al norte, más incertidumbre por las nubes. Una duda que se disipó de manera favorable: al final, en casi todos los sitios pudo verse el fenómeno en toda su plenitud.

La única condición indispensable era tener vistas al horizonte desde el oeste. Desde las localidades más pobladas hasta pueblos más recónditos se habilitaron espacios de todo tipo, de castillos a explanadas, o incluso polígonos industriales. Un furor que se sintió todo el día, con los preparativos, hasta llegar al clímax de las 20.31 horas.

Vila-real

Uno de los principales puntos de observación de Vila-real fue el Centro de Tecnificación Deportiva, donde unas 300 personas se dieron cita durante la tarde para contemplar el eclipse y participar previamente en las actividades organizadas por la Concejalía de Cultura, con propuestas a cargo de la compañía vila-realense Xarxa Teatre y del Mag Lebart. La programación, que inicialmente estaba prevista en el Termet, tuvo que trasladarse hasta el recinto deportivo como consecuencia de la alerta por riesgo de incendios. El cambio de ubicación no impidió que numerosos vecinos se sumaran a la convocatoria y aprovecharan especialmente la amplia terraza de este inmueble para seguir la evolución del fenómeno.

Onda

Uno de los emplazamientos más espectaculares fue el Castillo de las 300 Torres, donde se congregaron 1.000 personas, de modo que se completó la totalidad del aforo previsto.

La llegada a la fortaleza fue escalonada desde primera hora de la tarde. En el acceso, todos los asistentes recibieron gafas homologadas por el consistorio, así como material informativo con consejos prácticos. La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, definió esta jornada como "inolvidable, desde un escenario único". Además, destacó los meses de preparación de esta cita, "trabajando de forma coordinada y cuidando cada detalle para que Onda pueda recibir a vecinos y visitantes en un acontecimiento que va a quedar para la historia".

Peñíscola

El punto de observación oficial fue el nuevo aparcamiento disuasorio de vehículos en la zona de Peñismar. Un lugar alejado del centro, pero lo suficientemente amplio como para ver con garantías este espectáculo de los astros. Hasta el municipio se acercó gente de todo el país y de buena parte del mundo.

Los primeros en llegar, "para que nadie nos quite el sitio", fueron una pareja formada por una tía y su sobrino, llegados desde Francia única y exclusivamente para ver el eclipse. Buscando la sombra y equipados con sillas plegables, agua, comida y las gafas protectoras, confesaron estar "emocionados" por esta jornada. "No nos lo queríamos perder, así que la espera mereció la pena", apuntaron. Informa Alba Boix.

Almassora

El punto de encuentro fue la zona litoral del Roser del Mar, frente a Mercaplaya. Hubo un dispositivo especial de seguridad, movilidad, transporte público, limpieza y accesibilidad. Se instalaron tres carpas en la que se repartieron gratuitamente gafas homologadas para la observación segura, además de habilitarse un espacio reservado para personas con movilidad reducida.

Morella

La ciudad amurallada vivió ayer una jornada repleta de vecinos y visitantes. El Ayuntamiento puso a disposición 300 localidades en la plaza de armas del castillo para seguir el eclipse, mientras numerosos vecinos y visitantes optaron por desplazarse hasta masías, parajes y otros puntos del entorno de los municipios de Els Ports para contemplarlo.

La jornada transcurrió con normalidad y se respetaron mayoritariamente las recomendaciones y restricciones establecidas por la Generalitat para garantizar la seguridad y preservar el entorno. Algunos asistentes llegaron en autobuses procedentes de diferentes puntos de la provincia. Informa Javier Ortí.

Benassal

Uno de los puntos oficiales para la contemplación del fenómeno fue la ermita de Sant Cristòfol de Benassal. En este lugar privilegiado se congregó una multitud de personas desde primera hora de la tarde, con sillas plegables para hacer más amena la espera. Entre ellos, mucho público internacional. Posiblemente era la primera vez que se acercaban a esta localidad.

Alcalà de Xivert

En Alcalà-Alcossebre y la vecina Torreblanca hubo emoción hasta un cuarto de hora antes de empezar este fenómeno. Paul, turista habitual de Alcossebre en julio, había venido desde su Niza natal expresamente con su familia para presenciar este eclipse solar. "Lástima que no hubiese sido en julio, cuando todos estábamos aquí de vacaciones", comenta. Agrega que "nos hemos desplazado hasta aquí expresamente porque esto ya no lo volveremos a ver y, además, conocemos esta zona".

Aficionados a la astronomía, acudieron con un buen telescopio que trajeron de su casa. "Mi hija, pero en especial mi hijo mayor, siempre han sido aficionados a todo lo relacionado con las estrellas, la luna y el sol. Por eso hemos querido venir hasta esta zona".

César, vecino de Logroño que veranea en Alcossebre, acompañado de sus padres y su novia, aseguró que "ha valido la pena esperar para ver esto tan maravilloso. Con las gafas de protección se ha podido seguir perfectamente y, en especial, ha sido fascinante cuando el eclipse ha sido total".

Otros municipios

El municipio menos poblado de la Comunitat, Castell de Cabres, también vivió el eclipse a su manera. La asociación Les 3 Sardines de Valencia hizo una paella en esta localidad para prepararse. En Todolella, hubo ambientazo en los exteriores de la ermita de Sant Cristòfol.