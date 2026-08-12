Guía definitiva para disfrutar del eclipse histórico en Castellón: cómo elegir sitio, qué tiempo hará, el horario, movilidad...

Todo listo. La provincia de Castellón ya se encuentra completamente preparada para disfrutar este miércoles, 12 de agosto, siempre que la meteorología lo permita, del que algunos denominan el eclipse del siglo.

Son pocos los que a estas alturas no disponen de sus gafas de protección, imprescindibles para una observación segura del fenómeno astronómico. Y es que, justo esa seguridad y prevención marcarán la jornada, con un extenso dispositivo de seguridad y un nivel dos de emergencia activo con tal de minimizar al máximo los incidentes.

Planificación y antelación (y algo de paciencia) serán claves para aprovechar al máximo el evento que muy pocos están dispuestos a perderse. Se podrá seguir en sitios despejados, bien cerca de casa o acudiendo a algunos de los puntos de observación oficiales. Nunca habrá que hacerlo en parques naturales, pues estarán cerrados, y se recomienda que tampoco se haga en zonas forestales, para prevenir al máximo posibles incendios, pues el riesgo es máximo.

1- Tener claro el horario

Para disfrutar del eclipse habrá que tener marcado el horario durante el día de hoy. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la ciudad de Castelló (varían ligeramente en otros puntos del territorio provincial), el primer contacto de la Luna sobre el Sol se podrá apreciar a las 19.37.26 horas. Durante cerca de una hora se podrá apreciar como poco a poco evoluciona el fenómeno astronómico, avanzando hasta que se alcance la fase de totalidad, prevista a las 20.31.14 horas.

Este momento, el más esperado, se alargará durante alrededor de un minuto y medio, hasta que la totalidad concluya a las 20.32.47 horas. Desde aquí, el Sol volverá a ir ganando terreno a la Luna, aunque el fin de la parcialidad resultará invisible, ya que tendrá lugar a las 21.25 horas y el Sol se pondrá a las 21.00.

Será clave, por lo tanto, dado el carácter ajustado del fenómeno, seguir los horarios con márgenes de escasos segundos con tal de poder apreciar los momentos álgidos en toda su magnitud.

2-Elegir bien el sitio, nunca en parques naturales

Al producirse el eclipse cerca del momento del atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, su observación será delicada. Para asegurarla, resulta necesario buscar una zona despejada hacia el oeste, que no presente obstáculos como edificios, montañas o vegetación.

El Instituto Geográfico Nacional, a través de sus páginas web visualizadores.ign.es y visor.trieclipses.es, permite mediante ubicación e incluso realidad aumentada simular cómo se apreciará el eclipse en el momento de totalidad. También advierte de grandes obstáculos como montañas que impedirían la visión del fenómeno.

La provincia cuenta con diversos puntos de observación oficiales, como las playas de Castelló, el Castillo de las 300 Torres de Onda, el nuevo aparcamiento disuasorio de Peñíscola o la ermita de Sant Cristòfol de Benassal.

Ahora bien, aficionados sitúan puntos no oficiales como lugares destacados donde disfrutar al máximo del eclipse. Es el caso del mirados Roquetes del Puig del Rei, en Morella; el de Ares del Maestrar y el del Maestrat Interior-Sant Joan Nepomucé, en la Serratella.

No obstante, se decretó el cierre completo de todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana por el riesgo extremo de incendio, lo que abarca espacios como el Desert de les Palmes, la Serra d'Espadà, el Penyagolosa, la Tinença de Benifassà, el Prat de Cabanes-Torreblanca, Illes Columbretes, la Serra d'Irta y parte de la Serra Calderona

3-Revisar la previsión meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé, en su actualización de este martes, cielos pocos nubosos o con nubes altas en general a la hora del eclipse en la Comunitat Valenciana. La incertidumbre, en este momento, se centra en de las nubes que por la tarde se desarrollarán en sierras del interior norte de Castellón y norte de Alicante que pueden dejar algún chubasco o tormenta dispersa.

Los restos de las nubes altas pueden cubrir el cielo en zonas del norte de la provincia de Castellón en el momento del fenómeno astronómico. Sin embargo, desde la Aemet precisan que, como el sol estará tan bajo en el horizonte, es posible que en zonas con nubes altas se pueda ver el eclipse con un horizonte despejado e incluso que se hayan disipado ya.

El día será cálido una vez más, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 32 y los 34 grados en el litoral, mientras que llegarán a superar los 36 grados en puntos del interior, como en Atzeneta del Maestrat.

Los índices de radiación solar serán muy altos, por lo que será necesario protegerse. También será extremo el riesgo de incendio, en especial en el interior, por lo que cabe extremar todas las precauciones.

4-Solo emplear gafas homologadas

Las autoridades inciden en la importancia de la protección ocular adecuada mediante filtros homologados, para que la observación del eclipse no provoque lesiones oculares. Para ello, se deben emplear gafas homologadas (ISO 12312-2 2015) y colocar filtros solares homologados en los objetivos de las cámaras, prismáticos o telescopios. Además, las gafas y los filtros han de estar en perfectas condiciones y no presentar arañazos ni dobleces. No hay que usar gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs u otros métodos no homologados.

Aunque encontrar gafas de este tipo puede resultar complicado, todavía existen algunos bazares o farmacias que disponen de las últimas unidades, si bien otros, como recogió este diario, hace ya días que colgaron el cartel de existencias agotadas. Cabe recordar además que las autoridades han retirado diversas referencias por presentar fallos. Según afirma la organización de consumidores Facua, "se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia".

5-Buscar asistencia sanitaria especializada si surgen problemas

La Conselleria de Sanitat ha instado a reforzar las precauciones a través de un mensaje SMS que se ha enviado a toda la población de la Comunitat Valenciana para disfrutar del eclipse solar de manera segura.

Aun así, la Generalitat ha previsto un dispositivo especial mediante el que se refuerzan las urgencias extrahospitalarias, hospitalarias y los servicios de Oftalmología, ante los posibles incidentes sanitarios que pudieran darse por el transcurso del evento.

De esta manera, se ha previsto aumentar la dotación del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana con 13 unidades más y la ampliación de horario de otras nueve, atendiendo a las ubicaciones estratégicas, la accesibilidad, la distancia a centros sanitarios y los tiempos previstos de evacuación.

Cabe recordar que, desde las direcciones generales de Salud Pública y Atención Primaria de la Conselleria de Sanitat, se ha emitido una circular a todos los centros sanitarios en las que se insta a poner el foco en niños y adolescentes, al considerar que constituyen el grupo más vulnerable por su curiosidad y su menor percepción del riesgo. Por ello, los profesionales sanitarios aconsejan una supervisión continua de los menores durante todo el eclipse para prevenir daños oculares durante el mismo.

6-Avanzar y minimizar los desplazamientos en coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) desplegará un dispositivo especial ante la previsión de que la circulación pueda aumentar entre un 30 y un 100% en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad, como es el caso de Castellón. Este análisis supondrá entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales, por lo que las autoridades han instado a minimizar al máximo los desplazamientos o avanzarlos todo lo posible.

Emergències de la Generalitat no descarta que se produzcan "colapsos" en algunas de las principales vías de la autonomía, con atascos de varias horas, por lo que instan a portar agua y comida en el vehículo, además de armarse de paciencia.

En puntos como Castelló, el Ayuntamiento ha previsto varios aparcamientos disuasorios en la UJI, el Recinto de Ferias y Mercados, el parking del Carrefour de la avenida del Mar, el de la calle San Jorge y el del antiguo mercado del lunes. En el destino, abiertos hasta completar aforo, se ubican en la avenida Ferrandis Salvador y San Huberto, con plazas disponibles para personas con movilidad reducida. El plan contempla además el refuerzo del transporte público con autobuses lanzadera y el TRAM.

7-Seguir las indicaciones de las autoridades

La Generalitat ha activado el nivel dos de Emergencia, similar al utilizado en catástrofes como los recientes incendios forestales o la dana, para avanzarse a los incidentes que puedan darse este miércoles por el eclipse.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, detalló que el dispositivo para la jornada en la Comunitat estará integrado por 15.000 efectivos, entre bomberos, policías y sanitarios, además de 29 medios aéreos. Solo la Guardia Civil, como detalló el instituto armado este martes, desplegará más de 200 agentes de diferentes especialidades a lo largo de todo el territorio provincial, tanto del servicio aéreo, como de seguridad, tráfico o del marítimo. Incluso la Autoridad Portuaria de Castellón reforzará la vigilancia en el entorno portuario ante la previsión de gran afluencia.

En este sentido, remarcaron el mensaje de que no se acuda a espacios naturales para minimizar el riesgo de fuegos e incluso instaron a los ayuntamientos a restringir el acceso, como ya han hecho algunos. A ello se suman otras prohibiciones como la de aparcar en los arcenes o detenerse para visualizar el eclipse, lo que puede provocar un accidente. Y también la recomendación de hacer un uso razonable del móvil para poder tener las comunicaciones disponibles ante emergencias.

8-Misión imposible encontrar un alojamiento a buen precio

Encontrar un alojamiento a buen precio para disfrutar del eclipse en la provincia ya resulta prácticamente misión imposible. Muchos establecimientos, tanto hoteleros, como rurales, campings o apartamentos, cuelgan el cartel de completo, tanto por el fenómeno astronómico como por producirse en plena temporada alta, a solo unos días del puente de agosto. Las pocas unidades disponibles fijan precios desorbitados para los umbrales habituales en la provincia: los hoteles llegan a solicitar 1.500 euros por una noche, mientras que los apartamentos elevan sus tarifas a 4.000 o 5.000 euros por pasar esta semana.

Desde la patronal hotelera Hosbec explican que el efecto en cuanto a ocupación del eclipse no es muy remarcado en la costa y algo más en el interior. Sí que se nota el papel que ha jugado en que las reservas se realicen con mucha más antelación y también como atractivo para un perfil de turista que no es el habitual y que puede servir para que repita en un futuro.

9-Consultar la extensa agenda de actividades

Muchos municipios de la provincia han organizado multitud de actividades para disfrutar de este fenómeno astronómico único. Castelló se erige como la capital del eclipse, con un extenso programa durante toda la jornada que incluye conferencias de expertos y también talleres para todas las familias. A ella se suma Vila-real o los puntos oficiales de observación.

También empresas han impulsado iniciativas de todo tipo: desde ver el eclipse en un barco, a pasar una velada en un alojamiento único o maridarlo con la mejor gastronomía.