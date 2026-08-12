Fenómeno histórico
Así han vivido el eclipse: "Pensaba que sería algo normalito y se me ha puesto la piel de gallina"
Testimonios de los espectadores en Castellón resaltan la sensación de asombro y la intensidad del eclipse, calificándolo de inolvidable y mágico
El eclipse total ha dejado una profunda impresión entre las personas que lo han contemplado desde la playa del Gurugú. Tras horas de espera y expectación, los asistentes coinciden en que el fenómeno ha sido mucho más emocionante e impactante de lo que esperaban, con sensaciones que van desde la sorpresa hasta la emoción y el asombro.
Fran ha sido uno de los que más ha sentido el momento y asegura que «se me ha puesto la piel de gallina», además de calificar el eclipse de «espectacular e inolvidable». Fabiana también resume su experiencia como algo «mágico e irrepetible», mientras que José Luis y Bea explican que lo vivido ha sido «como estar en otro universo» y que esperaban que fuera «sumamente bonito».
Emoción y sorpresa
Para otros asistentes, la experiencia ha provocado sensaciones difíciles de describir. Sergio asegura que se ha quedado «maravillado» y que ha disfrutado mucho del fenómeno, mientras que Amparo reconoce haber sentido «una mezcla entre miedo y emoción» durante el eclipse. José Carlos, por su parte, esperaba que este momento fuera «el momento de la plenitud», una expectativa que ha podido cumplir al vivir el fenómeno desde Castellón.
Camila reconoce que se ha quedado «sin palabras» después de contemplarlo, una sensación que comparte Eva, quien admite que el eclipse le ha sorprendido especialmente porque «no hubiera imaginado» que fuera así. Los testimonios reflejan así el impacto que ha tenido el fenómeno entre quienes se han reunido en el Gurugú para vivirlo.
Un recuerdo para siempre
Más allá de las palabras utilizadas por cada asistente, todos coinciden en que se trata de una experiencia difícil de olvidar. La emoción, el silencio durante los minutos de máxima oscuridad y el cambio de luz han convertido el eclipse en un momento especial para quienes decidieron acercarse hasta la playa para contemplarlo. Después de la expectación de las horas previas, el fenómeno ha dejado entre los asistentes la sensación de haber vivido algo excepcional.
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