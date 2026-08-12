La lacra de los autónomos de Castellón no para de crecer: las horas y el dinero que cada uno de ellos pierde por la burocracia

Montar un negocio por cuenta propia y ser autónomo en Castellón se asemeja a una carrera de obstáculos. No existe una regularidad en los ingresos mensuales ni en los horarios; existe la amenaza permanente de un aumento de las cuotas a la Seguridad Social y hay que adelantar el importe de impuestos aunque no se haya cobrado la correspondiente factura.

Con todo, el mayor generador de quebraderos de cabeza para este colectivo es la burocracia, que, lejos de reducirse, cada vez va a más. Así lo asegura el cálculo realizado desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat Valenciana. El presidente de esta entidad, Alberto Ara, explica que en los últimos meses ha aumentado la incertidumbre, de la mano de novedades normativas, como el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea o la implantación del aplazado Verifactu. "Si en diciembre hablábamos de un coste de 200 euros al año de media por autónomo, las novedades no han venido a reducir esta cifra. Todo lo contrario. No nos dejan ni conciliar ni estar tranquilos", asegura.

Coste burocrático

En estos momentos, el tiempo que se debe destinar a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social asciende a 226 horas al año. Si se tiene en cuenta que Castellón cuenta con 44.466 autónomos, esto supone más de 10 millones de horas.

Las cifras de ATA en la Comunitat Valenciana no se quedan aquí. "Si se aplica un coste medio de 15 euros por hora, estas 226 horas anuales representan un coste de 3.390 euros anuales por autónomo", lo que se traduce en unos 150 millones de euros cada ejercicio, apuntan. En el cómputo nacional, asciende a 758 millones de horas invertidas, con un coste estimado de 11.000 millones de euros.

Simplificación pendiente

Hay más cifras relacionadas con esta queja: ATA menciona que cada autónomo dedica al menos cuatro horas a la semana a cumplir con las obligaciones de la administración. De hecho, el barómetro que elabora ATA revela cómo un 40,7% de los encuestados "considera prioritaria la reducción de la burocracia, sugiriendo entre otras cosas pasar del modelo actual de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una única declaración anual. No solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación".

Alberto Ara afirma, a la vista de estos números, que "la burocracia está ahogando al colectivo. Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega a hacerse realidad porque el cumplimiento normativo cada vez es mayor". Por eso reclama "un cambio radical, porque la burocracia está ahogando y asfixiando a los autónomos".

Obstáculo administrativo

Desde esta organización de autónomos advierten de que la actual situación resulta "insostenible". Ara avisa de que cada día "dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza. Menos conciliación, menos descanso y un mayor coste económico. No podemos permitir que la administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador".

Por eso, el presidente de la entidad recuerda que muchos dedican parte de su verano a esta tarea y que, "en lugar de descansar, están repasando papeles para evitar sustos".