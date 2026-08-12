El PP de Castellón defiende más ayudas y menos burocracia para autónomos

El Partido Popular de la provincia de Castellón (PPCS) ha reclamado más ayudas y menos burocracia para los 43.300 autónomos que «cada día levantan la persiana de su negocio en nuestra tierra».

Los populares recuerdan que la exigencia no es nueva, pues el 21 de noviembre del año pasado, su secretario general, Salvador Aguilella, mantuvo una reunión de trabajo en Castelló con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Alberto Ara, donde se establecieron las prioridades para un sector que, como valora, «es un valor que debemos fomentar, no castigar».

Acuerdo en Diputación

Fruto de esta vía de trabajo, el 16 de diciembre, la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, en calidad de presidenta de la Diputación, aprobó en pleno un acuerdo en defensa de los autónomos y con el fin de garantizar ayudas, reducir burocracia y garantizar derechos sociales, sin sumar el respaldo de PSPV ni Compromís.

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En 2026, las acciones del PPCS siguen en esta línea «porque sabemos que los autónomos necesitan un cambio en las políticas y estamos decididos a dárselo». Con este objetivo, el 5 de febrero, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, visitó Castelló. «Un trabajo que hoy continúa, porque nuestro objetivo es darle a estos trabajadores las soluciones que merecen frente a los castigos que el sanchismo les impone», sentencia Aguilella.